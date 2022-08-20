Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne'la bir telefon görüşmesinde bulundu. Wang, mevcut koşullarda Çin-Fransa ilişkilerinin istikrarlı ve yeni ilerlemeler kaydettiğini, bunun da çok önemli bir örnek niteliğinde olduğunu söyledi. Çin ile Fransa'nın, bağımsızlık geleneğine sahip iki önemli ülke olduğunu hatırlatan Wang, uluslararası durumun daha da karmaşık hale gelmesiyle iki ülkenin, dünya barışının korunmasına ve ortak kalkınmanın teşvik edilmesine yönelik uluslararası sorumluluğu omuzlamasının daha da önemli hale geldiğini dile getirdi.

Wang, iki tarafa birbirlerinin temel çıkarlarını dikkate almak ve uzay, sivil nükleer enerji ve tarım gibi konularda yakın işbirliğini aktif şekilde ilerletmek üzere karşılıklı saygı ruhuyla hareket etme çağrısında bulundu. Wang, 2024'te Çin'le Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yaklaşırken iki ülkenin, üst düzey halklar arası ve kültürel alışveriş mekanizması aracılığıyla, halklar arası ve kültürel alışverişlere yönelik iyi planlar yapması ve her ikisi de kültürel açıdan zengin olan iki önemli ülkenin hak ettikleri rolleri tam olarak yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Wang, gerçek çok taraflılığı desteklemeleri, küresel güvenlik ve uluslararası kalkınmayı sürekli olarak güçlendirmeleri ve Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığını teşvik ederek yeni bir güç ve canlılık ortaya çıkarmaları gerektiğini belirtti.

Çin'in Taiwan sorunu hakkındaki resmi pozisyonu hakkında açıklamalarda bulunan ve Fransa'nın tek Çin ilkesine olan bağlılığını takdir eden Wang, ABD'nin ve "Taiwan bağımsızlığı" güçlerinin sık sık Taiwan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye, tek Çin ilkesinin içini boşaltmaya ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atmaya çalıştığını vurguladı. Ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki ilke konularında hiçbir ülkenin geri adım atacak yeri olmadığını kaydeden Wang, Çin'in kendi meşru haklarını savunmak ve başka krizlerin çıkmasını önlemek üzere harekete geçmesinin doğal olduğunu söyledi. Bonne ise Fransa'nın, uluslararası ilişkilere ilişkin temel normların muhafaza edilmesi ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrarın korunması konusunda mutabık olduğunu dile getirdi. Çin gibi Fransa'nın da Soğuk Savaş zihniyetini reddettiğini ve blok cepheleşmesine karşı olduğunu vurgulayan Bonne, Fransa'nın mevcut uluslararası ve bölgesel krizlerin aşılması ve dünyaya olumlu bir dayanışma mesajının verilmesinde el birliği yapmayı umduğunu ifade etti.

Fransa'nın her zaman Fransa-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını geliştirmeye büyük önem verdiğini ve dinamik, yapıcı ve güçlü bir ikili ilişki inşa etmek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Bonne, iki tarafın üst düzey diyalog ve alışverişleri artırması, ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, halklar arası alışverişler ve kültür gibi alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmesi ve iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi küresel meydan okumaları ortak şekilde çözmeye çalışması gerektiğini dile getirdi. Fransa'nın tek Çin politikasına her zaman bağlı olduğunu ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasına yönelik pozisyonunu değiştirmeden sürdürdüğünü vurgulayan Bonne, Fransa'nın Taiwan Boğazı'ndaki istikrarın diyalog ve istişare yoluyla sürdürülmesini umduğunu sözlerine ekledi.