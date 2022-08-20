Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı

20.08.2022 13:27
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne'la bir telefon görüşmesinde bulundu.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne'la bir telefon görüşmesinde bulundu. Wang, mevcut koşullarda Çin-Fransa ilişkilerinin istikrarlı ve yeni ilerlemeler kaydettiğini, bunun da çok önemli bir örnek niteliğinde olduğunu söyledi. Çin ile Fransa'nın, bağımsızlık geleneğine sahip iki önemli ülke olduğunu hatırlatan Wang, uluslararası durumun daha da karmaşık hale gelmesiyle iki ülkenin, dünya barışının korunmasına ve ortak kalkınmanın teşvik edilmesine yönelik uluslararası sorumluluğu omuzlamasının daha da önemli hale geldiğini dile getirdi.

Wang, iki tarafa birbirlerinin temel çıkarlarını dikkate almak ve uzay, sivil nükleer enerji ve tarım gibi konularda yakın işbirliğini aktif şekilde ilerletmek üzere karşılıklı saygı ruhuyla hareket etme çağrısında bulundu. Wang, 2024'te Çin'le Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yaklaşırken iki ülkenin, üst düzey halklar arası ve kültürel alışveriş mekanizması aracılığıyla, halklar arası ve kültürel alışverişlere yönelik iyi planlar yapması ve her ikisi de kültürel açıdan zengin olan iki önemli ülkenin hak ettikleri rolleri tam olarak yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Wang, gerçek çok taraflılığı desteklemeleri, küresel güvenlik ve uluslararası kalkınmayı sürekli olarak güçlendirmeleri ve Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığını teşvik ederek yeni bir güç ve canlılık ortaya çıkarmaları gerektiğini belirtti.

Çin'in Taiwan sorunu hakkındaki resmi pozisyonu hakkında açıklamalarda bulunan ve Fransa'nın tek Çin ilkesine olan bağlılığını takdir eden Wang, ABD'nin ve "Taiwan bağımsızlığı" güçlerinin sık sık Taiwan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye, tek Çin ilkesinin içini boşaltmaya ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atmaya çalıştığını vurguladı. Ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki ilke konularında hiçbir ülkenin geri adım atacak yeri olmadığını kaydeden Wang, Çin'in kendi meşru haklarını savunmak ve başka krizlerin çıkmasını önlemek üzere harekete geçmesinin doğal olduğunu söyledi. Bonne ise Fransa'nın, uluslararası ilişkilere ilişkin temel normların muhafaza edilmesi ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrarın korunması konusunda mutabık olduğunu dile getirdi. Çin gibi Fransa'nın da Soğuk Savaş zihniyetini reddettiğini ve blok cepheleşmesine karşı olduğunu vurgulayan Bonne, Fransa'nın mevcut uluslararası ve bölgesel krizlerin aşılması ve dünyaya olumlu bir dayanışma mesajının verilmesinde el birliği yapmayı umduğunu ifade etti.

Fransa'nın her zaman Fransa-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını geliştirmeye büyük önem verdiğini ve dinamik, yapıcı ve güçlü bir ikili ilişki inşa etmek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Bonne, iki tarafın üst düzey diyalog ve alışverişleri artırması, ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, halklar arası alışverişler ve kültür gibi alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmesi ve iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi küresel meydan okumaları ortak şekilde çözmeye çalışması gerektiğini dile getirdi. Fransa'nın tek Çin politikasına her zaman bağlı olduğunu ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasına yönelik pozisyonunu değiştirmeden sürdürdüğünü vurgulayan Bonne, Fransa'nın Taiwan Boğazı'ndaki istikrarın diyalog ve istişare yoluyla sürdürülmesini umduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı, Ortak Geleceğe Sahip Bir Çin-Afrika Topluluğu Oluşturma Önerisinde Bulundu Çin Dışişleri Bakanı, Ortak Geleceğe Sahip Bir Çin-Afrika Topluluğu Oluşturma Önerisinde Bulundu Fransa, Mali'deki silahlı gruplara yardım ettiği iddiasını reddetti Fransa, Mali'deki silahlı gruplara yardım ettiği iddiasını reddetti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
10:21 Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 13:27:27. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement