Çin'in Uzun Yürüyüş Roketleri Aralıksız Başarılı Fırlatma Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Çin'in Uzun Yürüyüş Roketleri Aralıksız Başarılı Fırlatma Rekoru Kırdı

20.08.2022 13:27
Çin'in Uzun Yürüyüş Roketleri Aralıksız Başarılı Fırlatma Rekoru Kırdı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Uzun Yürüyüş isimli taşıyıcı roket serisi, aralıksız 103. kez başarıyla gerçekleşen fırlatma denemesinde, Uzun Yürüyüş-2D roketinin taşıdığı bir uydu grubunu uzaya gönderdi.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Uzun Yürüyüş isimli taşıyıcı roket serisi, aralıksız 103. kez başarıyla gerçekleşen fırlatma denemesinde, Uzun Yürüyüş-2D roketinin taşıdığı bir uydu grubunu uzaya gönderdi.Uzun Yürüyüş roketleriyle bundan önceki aralıksız başarılı fırlatma rekoru, 102 fırlatmayla 1996 ile 2011 arasında gerçekleşmişti. Çin'in ana uzay yüklenicisi olan Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Sanayi Şirketi, Çin'in taşıyıcı roket serisinin, 5 Mayıs 2020'den bu yana geçen 27 ay gibi kısa bir sürede, aralarında uzay istasyonu modülleri, bir ay keşif aracı, bir Mars keşif aracı ve insanlı uzay gemilerinin de bulunduğu 200'ün üzerinde uzay aracını yörüngeye gönderen aralıksız 103 başarılı fırlatmaya imza attığını belirtti. Şirket ayrıca Çin'in, ileride mürettebatlı görevleri Ay'a ve onun da ötesinde Mars'a, Jüpiter'e ve asteroitlere götürecek yeni nesil insanlı fırlatma araçları ile ağır yük taşıyabilen roketler geliştirmekte olduğunu da açıkladı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Uzun Yürüyüş Roketleri Aralıksız Başarılı Fırlatma Rekoru Kırdı - Son Dakika

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