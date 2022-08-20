Çin, Sel ve Kuraklıklara Karşı Mücadelesini Güçlendirecek

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çinli yetkililer, son zamanlarda çakışan olayların afet kontrolünde ciddi zorluklar ortaya çıkarması üzerine sel ve kuraklıkların önlenmesi ve kontrolünün artırılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, yeni şiddetli yağışları yakından izlemek ve bunlara karşı önlem almak için çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi. Yetkililer, başta İç Moğolistan, Shanxi, Shaanxi, Hebei, Tianjin ve Beijing olmak üzere bölgelerin dağ selleri ve diğer gizli risklere karşı tetikte olması gerektiğini söyledi. Yetkililer ayrıca kuraklık etkilerini hafifletme ihtiyacınında altını çizdi ve kuraklık alanlarında bölge sakinlerine su teminini garanti altına almak ve endüstriyel ve tarımsal su taleplerini en üst düzeyde karşılamak için su koruma projeleri gibi çabaların hızlandırılması gerektiğini söyledi. Eyalet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi ve İç Moğolistan gibi bölgelerde sel kontrolü amacıyla dördüncü seviye acil durum müdahalesi ve Anhui, Jiangxi, Hunan, Hubei, Chongqing ve Sichuan'da kuraklığa karşı dördüncü seviye acil durum müdahalesi yürütüyor.