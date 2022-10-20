Çin'in Fast Teleskobu Çok Büyük Bir Atomik Gaz Yapısı Tespit Etti - Son Dakika
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Çin'in Fast Teleskobu Çok Büyük Bir Atomik Gaz Yapısı Tespit Etti

20.10.2022 19:14
Çin'in Fast Teleskobu Çok Büyük Bir Atomik Gaz Yapısı Tespit Etti

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) olarak da bilinen "Çin'in Gökyüzündeki Gözü", bir galaksi grubu yakınlarında çok büyük boyutlarda atomik bir gaz yapısı tespit etti.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) olarak da bilinen "Çin'in Gökyüzündeki Gözü", bir galaksi grubu yakınlarında çok büyük boyutlarda atomik bir gaz yapısı tespit etti.

Bu tespit, dünyanın en hassas radyo teleskobu Stephan Beşlisi'ne "bir göz atarken" yapıldı. Görsel bir gruplandırma olan Stephen Beşlisi, dördü kompakt bir galaksi grubu oluşturan beş galaksiden meydana geliyor.

Çarşamba günü Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, atomik hidrojen yapısının doğrusal ölçeği yaklaşık 2 milyon ışık yılı veya 0,6 megaparseke ulaşıyor ve bu da onu, kainatta şimdiye dek keşfedilenler arasında türünün en büyüğü yapıyor.

Araştırmaya göre söz konusu yapı aynı zamanda, enkaz alanıyla ilişkili yaklaşık 0,4 megaparsek büyüklüğünde bir genişletilmiş kaynak ve bu genişletilmiş kaynağın güney kenarına bağlı yaklaşık 0,5 megaparsek uzunluğunda kavisli dağınık bir alanı kapsıyor.

Araştırmacılar, dağınık bölgenin muhtemelen Stephan Beşlisi'nin oluşumunun erken aşamalarında gelgit etkileşimleri tarafından üretildiğini söyledi.

Sonuçlar, evrendeki gaz evrimi anlayışını geliştiren yeni bilgiler sağladı. Bununla birlikte, araştırmaya göre, bu kadar düşük yoğunluklu hidrojen gazının, galaksiler arası arka plandaki ultraviyole ışınları tarafından iyonizasyondan bu kadar uzun bir zaman ölçeğinde nasıl kurtulabildiği hala net değil.

Bu arada, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kısa süre önce, Stephan Beşlisi'nin bir görüntüsünü yakaladı ve etkileşim halindeki galaksilerin birbirleriyle nasıl yıldız oluşumunu tetiklediğini ve galaksilerdeki gazın nasıl bozulduğunu ayrıntılı olarak gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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