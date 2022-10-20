Çin Başbakanı, Kuveytli Mevkidaşını Yeni Görevine Başlamasından Dolayı Tebrik Etti

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü, Kuveyt başbakanı olarak atanan Şeyh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah'a tebrik mesajı gönderdi.

Li mesajında, Çin ve Kuveyt'in köklü geleneksel bir dostluğa sahip olduğunu ve Kuveyt'in Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Körfez Arap devleti olduğunu belirtti.

Başbakan, iki ülkenin 51 yıl önce diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana karşılıklı siyasi güvenin sürekli pekiştirilmesi ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin devamlı geliştirilmesiyle Çin-Kuveyt ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı şekilde geliştiğini kaydetti.

Çin hükümetinin ikili ilişkilerin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Li, ülkesinin Çin-Kuveyt stratejik ortaklığında yeni gelişmeleri desteklemek üzere Kuveyt tarafıyla çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.