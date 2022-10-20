Çin, Bali'deki G20 Zirvesine Yönelik Destek ve Beklentilerini Dile Getirdi - Son Dakika
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Çin, Bali'deki G20 Zirvesine Yönelik Destek ve Beklentilerini Dile Getirdi

20.10.2022 15:37
Çin, Bali'deki G20 Zirvesine Yönelik Destek ve Beklentilerini Dile Getirdi

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu Perşembe günü, Çin'in Endonezya'yı G20 dönem başkanı olarak görevini yerine getirme konusunda desteklediğini ve yaklaşan G20 zirvesinin Kovid-19'la küresel mücadeleye, ekonomik toparlanmaya, gıda ve enerji güvenliğine...

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu Perşembe günü, Çin'in Endonezya'yı G20 dönem başkanı olarak görevini yerine getirme konusunda desteklediğini ve yaklaşan G20 zirvesinin Kovid-19'la küresel mücadeleye, ekonomik toparlanmaya, gıda ve enerji güvenliğine katkıda bulunmasını beklediğini söyledi.

Çin'in Kasım ayında Bali'de yapılacak olan zirvenin "Birlikte İyileş, Daha Güçlü İyileş" temasını desteklediğini söyleyen Ma, bu açıklamaları Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin oturum aralarında düzenlenen bir basın toplantısında yaptı.

Ma, "G20 zirvesinin Kovid-19'la mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, dünya ekonomisinin toparlanmasının desteklenmesi ve küresel gıda ve enerji güvenliğinin sağlanması gibi alanlarda aktif ve yapıcı bir rol oynayacağını umuyoruz" dedi.

Ma, Çin'in, bir G20 üyesi olarak uluslararası ekonomik işbirliği ile küresel ekonomi yönetiminde aktif bir rol oynadığını ve sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı özelliklere sahip güçlü bir küresel büyümeyi ilerletmek için diğer taraflarla birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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