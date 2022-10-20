Çin ile Diplomatik İlişkilere Sahip Ülke Sayısı 181'e Yükseldi - Son Dakika
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Çin ile Diplomatik İlişkilere Sahip Ülke Sayısı 181'e Yükseldi

20.10.2022 16:04
Çin ile Diplomatik İlişkilere Sahip Ülke Sayısı 181'e Yükseldi

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçen 10 yılda ülkenin diplomatik hizmetlerini takdir ederek, Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ülke sayısının 10 yılda 172'den 181'e çıktığını söyledi.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçen 10 yılda ülkenin diplomatik hizmetlerini takdir ederek, Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ülke sayısının 10 yılda 172'den 181'e çıktığını söyledi.

Çin Komünist Partisi'nin devam eden 20. Ulusal Kongresi'nin oturum aralarında gazetecilere konuşan Ma, Çin'in şimdiye kadar dünya çapında ülkeler ve bölgesel örgütlerle kurduğu ortaklıkların sayısının da 10 yıl içinde 41'den 113'e yükseldiğini belirtti.

Ülkenin yeni dönemde Çin- Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının inşasını ilerlettiğini söyleyen Ma, Çin-ABD ilişkileri için karşılıklı saygı, barış içinde birarada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini önererek barış, büyüme, reform ve medeniyet için de Çin-AB ortaklığını savundu.

Çin bu dönemde ayrıca komşu ülkelerden gördüğü stratejik desteği sağlamlaştırdı ve diğer gelişmekte olan ülkelerle birlik ve daha yakın işbirliğini benimsedi.

Çin'in ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarının bu süreçte güçlü bir şekilde korunduğunu söyleyen Ma, Çin'in daha önce ülkenin Taiwan bölgesiyle sözde "diplomatik bağları" olan 9 ülke ile diplomatik ilişkiler kurduğunu da sözlerine ekledi.

Ma, son 10 yılda, Çin'in diplomatik çabalarının, tek-Çin politikasına uluslararası desteği sağlamlaştırdığını, dış güçlerin Hong Kong'un içişlerine müdahalesini engellediğini, Çin karşıtı güçlerin Çin'e yönelik saldırılarını ve karalamalarını önlediğini ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve onurunu koruduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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