Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı: Çin, Ortak Geleceği Olan İnsan Toplumunun Gelişiminde Israrlı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı: Çin, Ortak Geleceği Olan İnsan Toplumunun Gelişiminde Israrlı

20.10.2022 22:24
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı: Çin, Ortak Geleceği Olan İnsan Toplumunun Gelişiminde Israrlı

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in insanlık için ortak bir geleceği olan bir toplum inşasını somut eylemlerle destekleyeceğini ve küresel yönetişim sistemini daha adil ve daha eşitlikçi hale getirmek için...

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in insanlık için ortak bir geleceği olan bir toplum inşasını somut eylemlerle destekleyeceğini ve küresel yönetişim sistemini daha adil ve daha eşitlikçi hale getirmek için çalışacağını belirtti.

Ma açıklamayı, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Bakan Yardımcısı, insanlık için ortak bir geleceği olan bir toplum inşa etme çabalarının çeşitli alanlarda ve yönlerden kıymetli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin kabul gören uluslararası bir kamu malı ve uluslararası işbirliği için önemli bir platform haline geldiğini söyleyen Ma, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin dünya barışı ve kalkınmasına yeni bir ivme kazandırdığına işaret etti.

Ma, Çin'in özünde Birleşmiş Milletler (BM) olan uluslararası sistemi, uluslararası hukuk tarafından desteklenen uluslararası düzen ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası ilişkileri yöneten temel standartları korumada kararlı olduğunu belirtti.

İnsanlığın daha önce görülmemiş güçlüklerle karşı karşıya olduğunu ve bazı güçlerin hegemonyası ve zorbalığının dünya düzenine büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ma, "Bölünmüş bir dünya kimsenin çıkarına değil ve blok cepheleşmesi sadece çıkmaza yol açar" dedi.

Ma, "Çin, bir yandan dünya barışı ve kalkınmasını güçlü şekilde korurken kendi kalkınmasını keşfedecek, diğer yandan ise kendi kalkınması yoluyla dünya barışı ve kalkınmasını daha iyi teşvik edecek" dedi.

Kaynak: Xinhua
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