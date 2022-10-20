BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de gazeteciler video bağlantısı aracılığıyla bir basın toplantısına katıldı, 20 Ekim 2022.
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin basın merkezi, Perşembe günü, " Xi Jinping'in Diplomasi Düşüncesi Önderliği Altında Çin'e Özgü Büyük Ülke Diplomasisinde Kaydedilen İlerlemeler ve Yeni Bir Çığır Açmak" konulu basın toplantısına ev sahipliği yaptı. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nde Basın Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika