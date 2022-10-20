Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nde Diplomasi Konulu Basın Toplantısı Düzenlendi

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Başkenti Beijing'de, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin basın merkezi, " Xi Jinping'in Diplomasi Düşüncesi Önderliği Altında Çin'e Özgü Büyük Ülke Diplomasisinde Kaydedilen İlerlemeler ve Yeni Bir Çığır Açmak" konulu bir basın toplantısına ev sahipliği yaptı, 20 Ekim 2022.
ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Bakan Yardımcısı Shen Beili ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, basın toplantısına katıldı. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)
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