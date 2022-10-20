BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Başkenti Beijing'de, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin basın merkezi, " Xi Jinping 'in Diplomasi Düşüncesi Önderliği Altında Çin'e Özgü Büyük Ülke Diplomasisinde Kaydedilen İlerlemeler ve Yeni Bir Çığır Açmak" konulu bir basın toplantısına ev sahipliği yaptı, 20 Ekim 2022.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nde Diplomasi Konulu Basın Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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