Pakistan Büyükelçisi: Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi, Çin'i Yeniden Canlanma Hedefine Yaklaştıracak

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın Beijing Büyükelçisi Moin ul Haque, Xinhua ile kısa süre önce yaptığı söyleşide, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin, Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasını destekleyerek Çin ulusunun yeniden canlanma hedefini başarmasına bir adım daha yaklaştıracağını belirtti.

Haque açıklamayı, Beijing'de beş yılda bir düzenlenen ÇKP'nin Ulusal Kongresi sırasında yaptı. Haque büyükelçi olarak, Çin'in kent ve kırsalındaki sanayi ve tarım, bilim ve teknoloji ve kültür alanlarındaki kalkınma ve değişimler hakkında bilgi edinmek için Xinjiang, Hubei, Shandong ve diğer yerleri ziyaret etti.

Büyükelçi, 2012 yılında düzenlenen ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana, Çin'in her alanda büyük çaba göstererek dikkate değer başarılar elde ettiğini belirtti.

Haque, ülkedeki eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sektörlerinin dönüşümünün yanı sıra Çin'in iklim değişikliğinin yol açtığı sorunların giderilmesi, ayrıca uzay teknolojisi, kuantum hesaplama, yapay zeka ve tıbbi araştırmalarda yeni sınırların keşfedilmesine yönelik küresel çabalardaki rolünden etkilendi.

Büyükelçi, "Tüm bu başarılar arasında, mutlak yoksulluğu ortadan kaldırarak ılımlı ve müreffeh bir toplum inşa etme yönündeki ilk yüzyılın hedefine ulaşmak, gerçekten de son on yılın en büyük başarılarından biri" dedi.

Çin'in insan odaklı kalkınma ve ekonomik büyümedeki başarısını "gelişmekte olan ülkeler için bir esin kaynağı" olarak nitelendiren Haque, Pakistan'ın Çin'in başarı öyküsünü takdir ettiğini ve kırsal canlanma, sanayileşme, sosyoekonomik kalkınma ile bilim ve teknolojideki ilerlemesinden bir şeyler öğrenmeyi arzuladığını belirtti.

Haque, "Muazzam bir potansiyel, ilerici bir bakış açısı ve keskin bir kader duygusuyla kutsanmış kadim bir medeniyet olarak Çin'in, ulusal kalkınma hedeflerini tutturacağına ve modernlikle tarih, maddi ilerleme ile etik rafinelik arasında uyum içinde güçlü bir ülke olarak belireceğine eminim" dedi.

Çin'in dünya barışını koruma ve ortak kalkınmayı destekleme amaçlı dış politika hedeflerine olan bağlılığının yüreklendirici olduğunu belirten Haque, bunun, Çin'in uluslararası toplumla birlikte, kazan kazan temeline bağlı işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı çalışma yönündeki samimi arzusunu yansıttığını söyledi.

"Pakistan, Çin'in küresel barış ve kalkınma amacını desteklemek için oynadığı olumlu rolü her zaman takdir etmiştir" diyen büyükelçi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanması için Çin ve bütün benzer ülkelerle birlikte çalışmayı umduğunu belirtti.

Haque, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi sonrasında Pakistan'ın Çin ile yakın işbirliğini sürdürmeyi ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun gelişiminin yüksek kaliteli olması için çaba göstermeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Büyükelçi, "Kongrenin sonucunun Çin ile Pakistan arasındaki stratejik ilişkileri derinleştireceğinden ve ikili ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağından eminim" dedi.