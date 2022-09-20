Çin ile Vietnam'ın Başbakanları Telefonda Görüştü - Son Dakika
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Çin ile Vietnam'ın Başbakanları Telefonda Görüştü

20.09.2022 18:03
Çin ile Vietnam'ın Başbakanları Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Pazartesi günü Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri ele aldı.

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Pazartesi günü Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri ele aldı. Li, telefon görüşmesinde Çin ile Vietnam'ın dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı iki dost komşu olduğu söyledi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping ile Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong sık sık iletişim kurarak ikili ilişkilerin gelişmesini güçlü biçimde destekliyor. Li, Çin tarafının Vietnam tarafıyla tüm düzeylerde temasları güçlendirmek ve çeşitli alanlarda pragmatik işbirliğini derinleştirmek istediğini söyledi. Bu, sadece iki ülkenin halklarına fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrarın korunmasına, ortak kalkınma ve refahın artırılmasına da yardımcı olacak.

Li, günümüzde dünyanın ekonomik toparlanmasının yavaş ilerlediğini ve çeşitli belirsizliklerin ve karmaşık faktörlerin birbirine geçtiğini söyledi. Beklenmedik faktörlerden etkilenen Çin ekonomisi aşağı yönlü baskılara göğüs geriyor, istihdamın ve fiyatların istikrarını korumak için çaba gösteriyor ve ana ekonomik göstergeleri uygun bir aralıkta tutarken genel bir toparlanma eğilimi gösteriyor. Li, Çin'in, Doğu Asya'daki sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına yardımcı olan Vietnam ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü görmekten memnun olduğunu söyledi. Çin Başbakanı, sanayilerinin birbirini tamamlamasının getirdiği avantajlardan tam olarak yararlanmak, ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmek, sınır geçişlerinde gümrük işlemlerinin sorunsuz olmasını sağlamak, Vietnam'dan daha fazla pazara sunulabilir yüksek kaliteli tarım ürünleri ithal etmek, iyi salgın önleme tedbirleriyle Çin'e dönmek isteyen Vietnamlı öğrencileri memnuniyetle karşılamak ve iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların sayısını artırmak için Çin'in Vietnam ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Li Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın tüm tarafların çıkarına olduğunu vurguladı. Li, Çin tarafının, Güney Çin Denizi'ni bir barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirmek için tüm tarafların bilgisine tam anlamıyla yer vererek, genel çıkarlara odaklanarak, işbirliğini teşvik ederek ve farklılıkları yöneterek, Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun imzalanmasının, 20. yıl dönümünü Güney Çin Denizi'de Davranış Kuralları konusunda erken bir anlaşmaya varılması için çaba gösterilmesine vesile olması amacıyla ASEAN ülkeleri ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Vietnam Başbakanı ise, Vietnam-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını pekiştirmek ve geliştirmenin Vietnam'ın dış politikasının en önemli önceliği olduğunu söyledi. Vietnam Başbakanı, Vietnam tarafının ikili ilişkilere daha fazla olumlu sonuç sağlamak için, Çin tarafı ile düzenli üst düzey temasları sürdürmeye, stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, farklılıkları uygun şekilde ele almaya, yatırım ve ticaret, gümrük işlemleri, kültür ve halklar arası alışverişler gibi kilit öneme sahip alanlarda ikili işbirliğini sürekli olarak derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi. Görüşmeye, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Devlet Konseyi Genel Sekreteri Xiao Jie de katıldı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ile Vietnam'ın Başbakanları Telefonda Görüştü - Son Dakika

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