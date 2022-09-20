Çinli Sözcü ABD'ye Tek-Çin İlkesine Uyma Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian Pazartesi günü, ABD'yi tek-Çin ilkesine uymaya çağırdı ve bu ilkenin ikili ilişkilerin siyasi temeli olduğunu vurguladı. Sözcü Zhu bu açıklamayı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Taiwan hakkındaki son yorumlarıyla ilgili medyadan gelen bir soruya yanıt olarak yaptı. ABD'yi tek-Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisindeki hükümlere uymaya ve Taiwan ile ilgili konuları ihtiyatlı bir şekilde ele almaya çağırdı. Zhu, "Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, ABD'ye güvenerek bağımsızlık peşinde koşmanın bir çıkmaz sokak olduğu konusunda uyarıyoruz" dedi.