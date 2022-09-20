Çin Son 10 Yılda Yüksek Kaliteli Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin Son 10 Yılda Yüksek Kaliteli Büyüme Kaydetti

20.09.2022 23:42
Çin Son 10 Yılda Yüksek Kaliteli Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in, inovasyon çabalarını ve makroekonomik politikalarını geliştirerek odağını yüksek kaliteli kalkınmaya kaydırması sayesinde ekonomisi son 10 yılda yüksek bir hızla büyüdü.

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in, inovasyon çabalarını ve makroekonomik politikalarını geliştirerek odağını yüksek kaliteli kalkınmaya kaydırması sayesinde ekonomisi son 10 yılda yüksek bir hızla büyüdü. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreteri Zhao Chenxin Salı günü düzenlenen basın toplantısında, 2012'de küresel ekonominin yüzde 11,3'ünü oluşturan Çin'in 2021'de küresel ekonominin yüzde 18'inden fazlasını oluşturduğunu ve 2012'de 53,9 trilyon yuan olan GSYİH'sinin 2021'de 114,4 trilyon yuanı (17,1 trilyon ABD doları) geçtiğini açıkladı. Ülkenin 2012'de 6.300 ABD doları olan kişi başına düşen GSYİH'si de 2021'de 12.000 ABD dolarının üzerine çıktı. Çin, rekabet gücünü, büyüme ivmesini ve sürdürülebilirliğini artırmak için teknolojik inovasyona öncelik verdi. 2012'den bu yana, ulusal stratejilerde inovasyonun önemi giderek arttı. Sonuç olarak, ülke, 2012'de 34. sırada olduğu Küresel İnovasyon Endeksi'nde 2021'de 12. sıraya yükseldi.

Böylece dünya genelinde sürekli ve hızlı bir yükseliş elde eden tek ülke haline geldi. Komisyona göre, yüksek teknoloji sektörünün faaliyet gelirleri son 10 yılda iki katına çıktı ve 2012'deki 9,95 trilyon yuandan 2021'de 19,91 trilyon yuana yükseldi. Çin ayrıca, ticaret ortamını optimize edip, Kuşak ve Yol işbirliğini hızlandırarak dışa açılma sürecini daha yüksek bir seviyeye taşıdı. 21 pilot serbest ticaret bölgesi inşaatını ilerletti, 149 ülke ve 32 uluslararası kuruluşla Kuşak ve Yol işbirliği belgeleri imzaladı. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Su Wei, ülkenin fiili doğrudan yabancı yatırım kullanımının 2021'de 1,15 trilyon yuana çıktığını ve 2012'ye göre yüzde 62,9 artarak dünya sırlamasında ikinci sıraya yerleştiğini belirtti. Çin'deki özel işletmelerin sayısı, iş ortamını optimize etme çabaları sayesinde son 10 yılda dört katına çıktı. Su, Çin'in, 2012'de 10,85 milyon olan özel teşebbüslerinin sayısının geçen yıl 44,57 milyona yükseldiği bilgisini verdi.

Çin'in 10 yıl boyunca çeşitli ekonomik oluşumların gelişimini güçlü şekilde teşvik ettiğini belirten Su, özel işletmelerin genişlemesini kamu dışı sektörler için iyileştirilmiş iş ortamına bağladı. Uzun zamandır özel sektöre büyük önem veren Çin, özel sektörün büyüme ve istihdamı istikrara kavuşturmada, yapısal uyum ve yeniliği teşvik etmede daha büyük bir rol oynamasını destekledi. Sabit varlık yatırımları açısından 5G, veri merkezleri, su koruma, demiryolu ve enerji gibi sektörlerde bir dizi büyük proje başlatılırken; eğitim, sağlık, uygun fiyatlı konut projeleri ile ekolojik ve çevre koruma yatırımları hızlı bir artış kaydetti. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na göre, Çin, 2013'ten 2021'e kadar yıllık ortalama yüzde 7,8 büyüme ile 409 trilyon yuanlık sabit varlık yatırımını tamamladı. Düşük karbonlu kalkınmaya büyük önem veren Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve 2060'tan önce karbon nötrlüğü elde etme hedef ve vizyonuyla hareket ediyor. 2021 itibarıyla, Çin'in GSYİH birimi başına enerji tüketimi 2012'ye göre yüzde 26,2 oranında azaldı. Ülkenin yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi 1 milyar kilovatı aştı ve ülke yeni ağaçlandırma alanlarına küresel çapta dörtte bir oranında katkıda bulundu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Son 10 Yılda Yüksek Kaliteli Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Son 10 Yılda Yüksek Kaliteli Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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