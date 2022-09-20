Çin ve Kazakistan, Rmb Takas İşlemlerinin Kazakistan'da Yapılmasına İlişkin Mutabakat İmzaladı

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ile Kazakistan Merkez Bankası, Çin para birimi renminbi (RMB) takas düzenlemelerinin Kazakistan'da yapılabilmesine ilişkin bir işbirliği zaptı imzaladı. Çin Merkez Bankası'nın internet sitesinden Salı günü yapılan açıklamada, bu düzenlemelerin, iki ülkenin şirket ve finans kurumlarının sınır ötesi işlemlerini RMB kullanarak gerçekleştirmelerine yardımcı olacağı kaydedildi. Banka, bu sayede iki taraflı ticaret ve yatırımların daha da kolay hale geleceğine işaret etti.