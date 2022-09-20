Çin'de Elektronik Bilgi Üretim Endüstrisi Genişlemeyi Sürdürüyor - Son Dakika
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Çin'de Elektronik Bilgi Üretim Endüstrisi Genişlemeyi Sürdürüyor

20.09.2022 21:32
Çin'de Elektronik Bilgi Üretim Endüstrisi Genişlemeyi Sürdürüyor

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı yetkilisi Qiao Yueshan, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkedeki elektronik bilgi üretim endüstrisinin son on yıl içinde istikrarlı bir şekilde genişlemeyi sürdürdüğünü belirtti.

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı yetkilisi Qiao Yueshan, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkedeki elektronik bilgi üretim endüstrisinin son on yıl içinde istikrarlı bir şekilde genişlemeyi sürdürdüğünü belirtti. Qiao, sektörün katma değerinin 2012'den 2021'e kadar yıllık ortalama yüzde 11,6 oranında arttığını, faaliyet gelirinin ise 7 trilyon yuandan (yaklaşık 1,01 trilyon ABD doları) 14,1 trilyon yuana ulaştığını belirtti. Yetkili basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in teknolojik yeniliklerinin, 10 yıl boyunca entegre devreler, yazılımlar ve 5G gibi alanlarda güçlendiğini vurguladı. Geleceğe yönelik olarak ise Qiao, bakanlığın endüstriyel zincirlerin önemli bağlantıları çevresinde atılımları artırmak, rekabetçi işletmeler kurmak ve elektronik bilgi üretim endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimini desteklemek için çalışacağını sözlerine ekledi.

Çin'de Elektronik Bilgi Üretim Endüstrisi Genişlemeyi Sürdürüyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Elektronik Bilgi Üretim Endüstrisi Genişlemeyi Sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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