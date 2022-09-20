Uluslararası Medya Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin Orta Asya Gezisini Yakından İzledi

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası medya, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısına katılımını ve Çarşamba-Cuma günleri arasında Kazakistan ve Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaretleri yakından izledi. Küresel medya, bu gezinin Çin'in devlet başkanı diplomasisinin tamamen yeniden başlamasına yol açan bir dönüm noktası olduğuna ve Çin'in daha adil ve daha rasyonel bir uluslararası düzen inşa etmek için çaba gösterdiğine inanıyor. Singapur'un önde gelen günlük gazetesi Lianhe Zaobao, son iki yılda küresel toplantılara video bağlantısıyla katılan Xi'nin, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi öncesi yaptığı bu fiziki yurtdışı gezisinin, Çin'de devlet başkanı diplomasisinin yeniden başladığına işaret ettiğini yazdı.

Küresel medya kuruluşları ayrıca, "Shanghai Ruhu"nu koruyan SCO'nun Avrasya bölgesinde ve küresel ilişkilerde giderek önemli bir yapıcı oyuncu haline geldiğine inanıyor. SCO'nun 2001 yılında siyasi, ekonomik ve güvenlik örgütü olarak kurulduğunu belirten Fransız haber ajansı AFP, örgütün NATO gibi resmi bir askeri ittifak ya da Avrupa Birliği gibi derinden bütünleşmiş bir blok olmadığını, ancak üyelerinin ortak güvenlik konularını ele almak, askeri olarak işbirliği yapmak ve ticareti teşvik etmek için birlikte çalıştıklarını kaydetti. BBC'ye göre, yıllar geçtikçe, SCO faaliyetleri bölgesel güvenlikten başladı ancak ekonomiyi, ticareti ve hatta kanun yaptırımını içerecek şekilde genişledi. Gözlemciler de, daha fazla ülkenin üye veya ortak olarak katılmasıyla bloğun büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu söylüyor.

Bu arada uluslararası bir haber dergisi olan Diplomat da, Xi'nin uluslararası gezilere yeniden başlama kararının, Kovid sonrası daha fazla yeniden açılma eğiliminin bir parçası olarak görülebileceği değerlendirmesinde bulundu. Hem Rus gazetesi Nezavisimaya Gazeta hem de Özbekistan'ın Podrobno.uz web sitesi, SCO'nun güçlü cazibesinin anahtarının, ittifak olmama, açıklık ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkelerinde yattığı ve bunun da doğal olarak örgüte ahlaki bir cazibe kazandırdığı konusunda aynı görüşü paylaştı. TASS haber ajansı, Orta Asya'nın Çin'in yeni fikirleri ortaya koyması için harika bir platform olarak görüldüğünü duyurdu. TASS'ın haberine göre Xi, 2013 yılında Kazakistan'da İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nı ortaya koydu, ama bu kez iki ülkeyi kapsayan gezisi Çin'in mevcut diplomatik önceliklerini aydınlatmayı amaçlıyor: ilk olarak, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonuna daha fazla destek toplamak; ikincisi, yaptırımların olmadığı bir dünyayı öne çıkaran konsepti oluşturmak ve üçüncüsü, tüm çatışmaların ancak diplomatik çözümlerle barışçıl bir şekilde çözülebileceğini vurgulamak.