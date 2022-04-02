Beijing, 2025'te Kömürsüz Isınma Arzını Gerçekleştirmeyi Hedefliyor - Son Dakika

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) — Plana göre Beijing, enerji ve karbon emisyonu miktar ve yoğunluğuna yönelik kontrolleri güçlendirecek, kırsal bölgelerde temiz enerji kullanımını teşvik etmeyi sürdürecek. Kent, 2025'e kadar kömürsüz ısınma arzını gerçekleştirecek. Beijing, doğalgaz tedarik kapasitesini geliştirecek ve 2025'e kadar yaklaşık 1,4 milyar metreküplük doğalgaz acil durum rezervi oluşturacak.

2025'e kadar yeni eklenen kurulu yenilenebilir enerji üretim kapasitesi yaklaşık 2,1 milyon kilovata ulaşacak. 45 milyon metrekare daha yenilenebilir enerjiyle ısıtılıyor olacak. Yaklaşık 40 derece kuzey enleminde bulunan Beijing'in sakinlerinin soğuk kışı atlatabilmeleri için ısı arzı hayati öneme sahip. Son ısıtma dönemi, 2021'den 2022'ye dek 137 gün sürdü ve geçen hafta sona erdi. Resmi rakamlara göre kentin kömür tüketimi, 2015'te 11,65 milyon tonun üzerindeyken 2020'de büyük bir düşüşle 1,35 milyon tona geriledi.