Çin'de Yüksek Sıcaklıklara Karşı Kırmızı Alarm Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin'de Yüksek Sıcaklıklara Karşı Kırmızı Alarm Devam Ediyor

21.08.2022 11:20
Çin'de Yüksek Sıcaklıklara Karşı Kırmızı Alarm Devam Ediyor

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bunaltıcı sıcak hava dalgaları onun üstünde eyalet düzeyinde bölgede hala etkisini sürdürürken, ülkenin ulusal gözlemevi olan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Pazar günü yüksek sıcaklıklara karşı dört kademeli uyarı sisteminde en şiddetli uyarı olan kırmızı...

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bunaltıcı sıcak hava dalgaları onun üstünde eyalet düzeyinde bölgede hala etkisini sürdürürken, ülkenin ulusal gözlemevi olan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Pazar günü yüksek sıcaklıklara karşı dört kademeli uyarı sisteminde en şiddetli uyarı olan kırmızı alarm vermeye devam etti. Böylece merkez, art arda 10. günde yüksek sıcaklıklara karşı kırmızı alarm vermiş oldu. Merkeze göre, Pazar günü gündüz saatlerinde Gansu, Shaanxi, Henan, Anhui, Jiangsu, Shanghai, Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Yunnan, Guangdong ve Guangxi'de 35 ila 39 santigrat derece arasında yüksek sıcaklıklar görülecek. Merkez, Shaanxi, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Anhui, Jiangxi ve Zhejiang'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi aşabileceğini kaydetti. Yerel yetkililere sıcak hava dalgalarına karşı acil önlem almaları, yüksek sıcaklıkların etkileyeceği açık havada yapılan çalışmaları askıya almaları, yangın güvenliğine çok dikkat etmeleri ve savunmasız gruplara özellikle dikkat etmeleri tavsiye edildi. Çin Meteoroloji İdaresi'ne göre, Çin'in büyük bölümünü etkisi altına almayı sürdüren sıcak hava dalgalarının 26 Ağustos'tan itibaren kademeli bir şekilde azalması bekleniyor. Çin'de dört kademeli ve renk kodlu hava durumu uyarı sistemi bulunuyor. Kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yüksek Sıcaklıklara Karşı Kırmızı Alarm Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Yüksek Sıcaklıklara Karşı Kırmızı Alarm Devam Ediyor - Son Dakika
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