Çin'de Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi, Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,9 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi, Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,9 Arttı

21.08.2022 17:40
Çin'de Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi, Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,9 Arttı

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan demiryolu ile taşınan yük hacminin, yılın ilk yedi ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak, 2022'nin ilk yarısında genişleme eğilimini sürdürdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan demiryolu ile taşınan yük hacminin, yılın ilk yedi ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak, 2022'nin ilk yarısında genişleme eğilimini sürdürdüğünü gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı'na göre, ülkedeki demiryolu ağı üzerinden, yılın ilk yedi ayında 2,89 milyar tondan fazla yük taşındı. Bakanlık, Çin demiryolları ile sadece Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artışla 414,33 milyon ton yük taşındığını belirtti. Veriler ayrıca, Çin demiryolu hatları üzerinden gerçekleşen yük trafiği ciro hacminin, Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak 2,05 trilyon ton-kilometreye ulaştığını gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi, Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,9 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi, Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,9 Arttı - Son Dakika
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