Çin Seddi'nin Jiankou Bölümü Restore Ediliyor - Son Dakika
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Çin Seddi'nin Jiankou Bölümü Restore Ediliyor

21.08.2022 16:00
Çin Seddi'nin Jiankou Bölümü Restore Ediliyor

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Seddi'nin Çin'in başkenti Beijing yer alan Jiankou bölümünde restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Seddi'nin Çin'in başkenti Beijing yer alan Jiankou bölümünde restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Beijing'in dış kesiminde yer alan Huairou bölgesinde bulunan ve eskiden doğa yürüyüşçüleri tarafından "metruk Çin Seddi" olarak anılan Jiankou bölümünün, tarihi kalıntıların en tehlikeli kesimlerinden biri olduğuna inanılıyordu. Jiankou bölümünün batı kısmında kalan 1. 678 metre uzunluğunda ve 8 gözetleme kulesi bulunan surlara odaklanan restorasyon projesinin Ekim ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Proje, Çin Seddi'nin özgünlüğünü, bütünlüğünü ve antik tarihi özelliklerini azami şekilde korumak için "en az müdahale" ilkesine bağlı kalarak uygulanıyor. Bu arada, yapıyı güçlendirmek ve olası güvenlik tehlikelerini ortadan kaldırmak amacıyla disiplinler arası işbirliği ile araştırmaya dayalı bir restorasyon projesi de yürütülüyor.

Çin Seddi'nin Jiankou Bölümü Restore Ediliyor

Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Jiankou bölümünde işçiler, arkeolojik amaçlı kazı yapıyor, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/ Xinhua)

Çin Seddi'nin Jiankou Bölümü Restore Ediliyor

Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Jiankou bölümünün araştırmaya dayalı restorasyonun yapıldığı kesiminde işçiler öğle yemeklerini yiyor, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Çin Seddi'nin Jiankou Bölümü Restore Ediliyor

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Jiankou bölümünün batı kesimi görülüyor, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Çin Seddi'nin Jiankou Bölümü Restore Ediliyor

Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Jiankou bölümünün araştırmaya dayalı restorasyonun yapıldığı kesiminde medya çalışanları yeni arkeolojik keşiflerin haberini yapıyor, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Seddi'nin Jiankou Bölümü Restore Ediliyor - Son Dakika

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