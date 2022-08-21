Çin'deki Limanların Konteyner İşlem Hacmi Yılın İlk Yedi Ayında Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'deki Limanların Konteyner İşlem Hacmi Yılın İlk Yedi Ayında Büyüme Kaydetti

21.08.2022 17:50
Çin'deki Limanların Konteyner İşlem Hacmi Yılın İlk Yedi Ayında Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı verileri, ülkenin limanlardaki konteyner işlem hacminin yılın ilk yedi ayında büyüme eğilimini sürdürdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı verileri, ülkenin limanlardaki konteyner işlem hacminin yılın ilk yedi ayında büyüme eğilimini sürdürdüğünü gösterdi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, Ocak-Temmuz döneminde Çin'deki limanlarda işlem gören konteyner hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 168,68 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yükseldi. Çin'deki limanlarda yılın ilk yarısında bir sene öncesine göre yüzde 3'lük artışla 140 milyon TEU'dan fazla konteyner işlem görürken büyüme de genişlemeyi sürdürdü. Veriler, aynı dönemde ülkenin limanlarındaki kargo işlem hacminin de bir sene öncesine göre yüzde 0,1 artarak 8,92 milyar tonun üzerine çıktığını ve Ocak-Haziran dönemindeki daralma eğilimine son verdiğini de gösterdi. Daha önce açıklanan veriler, Çin Limanlar Derneği tarafından takip edilen limanlardaki toplam işlem hacminin Temmuz'da geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,4 arttığını ve dış ticarete yönelik işlem hacminin de yüzde 6,3 yükseldiğini ortaya koymuştu.

Çin'deki Limanların Konteyner İşlem Hacmi Yılın İlk Yedi Ayında Büyüme Kaydetti

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Limanların Konteyner İşlem Hacmi Yılın İlk Yedi Ayında Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki Limanların Konteyner İşlem Hacmi Yılın İlk Yedi Ayında Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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