Idc Raporu: Çin'in Nev Pazarı 2022-2026 Döneminde Hızla Büyüyecek

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Küresel pazar araştırması şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, Çin'in yeni enerjili araç (NEV) pazarının 2022-2026 döneminde hızla büyümesi bekleniyor. Raporda, ülkenin NEV pazar büyüklüğünün 2026'da 15,98 milyon adede ulaşacağı ve bu dönemde yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 35,1 oranında olacağı tahmin ediliyor. Raporda, tamamen elektrikli araçların yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 37,5'e, plug-in hibrit elektrikli araçların ise yüzde 20,5'e çıkacağı öngörülüyor. Veriler, yeni NEV'lerin pazar penetrasyon oranının 2026'da Çin pazarında yüzde 50'yi geçebileceğini gösterdi. IDC tarafından yapılan ankete göre tüketiciler, mevcut NEV kamusal şarj ve yenileme tesislerinin kısa mesafeli şehir içi yolculuklar için genellikle talebi karşılayabileceğini düşünüyor.