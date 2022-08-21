Idc Raporu: Çin'in Nev Pazarı 2022-2026 Döneminde Hızla Büyüyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Idc Raporu: Çin'in Nev Pazarı 2022-2026 Döneminde Hızla Büyüyecek

21.08.2022 10:30
Idc Raporu: Çin'in Nev Pazarı 2022-2026 Döneminde Hızla Büyüyecek

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Küresel pazar araştırması şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, Çin'in yeni enerjili araç (NEV) pazarının 2022-2026 döneminde hızla büyümesi bekleniyor.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Küresel pazar araştırması şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, Çin'in yeni enerjili araç (NEV) pazarının 2022-2026 döneminde hızla büyümesi bekleniyor. Raporda, ülkenin NEV pazar büyüklüğünün 2026'da 15,98 milyon adede ulaşacağı ve bu dönemde yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 35,1 oranında olacağı tahmin ediliyor. Raporda, tamamen elektrikli araçların yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 37,5'e, plug-in hibrit elektrikli araçların ise yüzde 20,5'e çıkacağı öngörülüyor. Veriler, yeni NEV'lerin pazar penetrasyon oranının 2026'da Çin pazarında yüzde 50'yi geçebileceğini gösterdi. IDC tarafından yapılan ankete göre tüketiciler, mevcut NEV kamusal şarj ve yenileme tesislerinin kısa mesafeli şehir içi yolculuklar için genellikle talebi karşılayabileceğini düşünüyor.

Idc Raporu: Çin'in <a class='keyword-sd' href='/nev/' title='Nev'>Nev</a> Pazarı 2022-2026 Döneminde Hızla Büyüyecek

YORUMLAR
500
Çin, Ekonomiyi Daha da Desteklemek ve İhtiyacı Olanlara Yardım Etmek İçin Harekete Geçti Çin, Ekonomiyi Daha da Desteklemek ve İhtiyacı Olanlara Yardım Etmek İçin Harekete Geçti Video: Çin'in Wentian Laboratuvar Modülünün Küçük Mekanik Kolu Yörünge Testinden Geçti Video: Çin'in Wentian Laboratuvar Modülünün Küçük Mekanik Kolu Yörünge Testinden Geçti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Idc Raporu: Çin'in Nev Pazarı 2022-2026 Döneminde Hızla Büyüyecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
01:24 Alkollü trafik canavarı polis kovalamacası sonucu yakalandı: Beni götürün cezaevine atın
01:08 Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu!
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 10:31:01. #1.12#
SON DAKİKA: Idc Raporu: Çin'in Nev Pazarı 2022-2026 Döneminde Hızla Büyüyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement