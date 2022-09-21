Xi, 2022 Uluslararası Barış Günü İçin Düzenlenen Etkinliğe Tebrik Mesajı Gönderd - Son Dakika
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Xi, 2022 Uluslararası Barış Günü İçin Düzenlenen Etkinliğe Tebrik Mesajı Gönderd

21.09.2022 21:52
Xi, 2022 Uluslararası Barış Günü İçin Düzenlenen Etkinliğe Tebrik Mesajı Gönderd

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilen ve bu yıl 21 Eylül'e denk gelen 2022 Uluslararası Barış Günü için düzenlenen etkinliğe tebrik mektubu gönderdi.

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilen ve bu yıl 21 Eylül'e denk gelen 2022 Uluslararası Barış Günü için düzenlenen etkinliğe tebrik mektubu gönderdi. Xi, mektubunda an itibariyle uluslararası güvenlik durumunun derin ve karmaşık değişimler geçirdiğini, dünyanın yeni bir türbülans ve dönüşüm dönemine girdiğini kaydetti. "Bu önemli tarihi kritik noktada, tüm ülkeleri ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik konseptini korumaya, tüm ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duymaya, BM Sözleşmesi'nin amaç ile ilkelerine uymaya ve tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye almaya çağıran Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni öne sürdüm" ifadelerini kullanan Xi, Çin'in tüm ülkelerin farklılıkları ile anlaşmazlıklarını diyalog ve istişare yoluyla çözmesi, barışı koruma sorumluluğunu üstlenmesi, barışçıl kalkınma yolunu izlemesi ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek adına birlikte çalışması gerektiğini savunduğunu söyledi. Xi, "Bu yılki etkinliğin 'Dünya Barışı ve İstikrarını Sürdürmek için Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne Göre Davranmak' şeklindeki teması, BM Sözleşmesi'nin uluslararası barış ile güvenliği sürdürmeye dair ruhuna uygun. Etkinliğin tüm tarafların bilgeliğini ve gücünü toplaması ile dünya barışı ve istikrarının korunmasına olumlu katkılar sağlaması umuluyor" diye konuştu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, 2022 Uluslararası Barış Günü İçin Düzenlenen Etkinliğe Tebrik Mesajı Gönderd - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, 2022 Uluslararası Barış Günü İçin Düzenlenen Etkinliğe Tebrik Mesajı Gönderd - Son Dakika
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