Xiong'an Yeni Bölgesi'nin İnşasında Dev Yatırım Tamamlandı - Son Dakika
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Xiong'an Yeni Bölgesi'nin İnşasında Dev Yatırım Tamamlandı

21.09.2022 13:22
Xiong'an Yeni Bölgesi'nin İnşasında Dev Yatırım Tamamlandı

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'de ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin 2017'de yeni bölge kurma planlarını duyurmasından sonra Xiong'an Yeni Bölgesi'nin inşasında 400 milyar yuanlık (57,55 milyar ABD...

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'de ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin 2017'de yeni bölge kurma planlarını duyurmasından sonra Xiong'an Yeni Bölgesi'nin inşasında 400 milyar yuanlık (57,55 milyar ABD doları) yatırımın tamamlandığını bildirdi. Basın toplantısında konuşan komisyon yetkilisi Cao Yuanmeng, Xiong'an'ın inşasının, şu anda yaklaşık 100.000 kişiye iş imkanı sağladığını ve işe almaların en yoğun olduğu dönemlerdeyse bu rakamın 200.000'e kadar çıkabileceğini söyledi.

Yeni bölge, Hebei eyaletine bağlı Xiongxian, Rongcheng ve Anxin ilçelerini kapsıyor ve Çin'in kuzeyindeki önde gelen bir sulak alan olan Baiyangdian da yeni bölgede bulunuyor. Ekolojik çevrenin eski haline getirilmesinde ilerleme kaydedildi. Cao, Baiyangdian'daki su kalitesinin, Çin'in beş seviyeli su değerlendirme sistemindeki en düşük seviye olan 5. Seviyeden 3. Seviyeye yükselecek şekilde iyileştirildiğini dile getirdi. Beijing'in yaklaşık 100 km güneybatısında yer alan yeni bölge, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli kalkınmasının ileri götürülmesine yardımcı olacak. Yeni bölge, Çin'in başkenti olma rolü açısından temel önemde olmayan ve Beijing'den alınan rolleri üstlenen ana bölge olacak şekilde ve nüfusun yoğun olduğu alanlarda yeni bir kalkınma modelini keşfetmek üzere tasarlandı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiong'an Yeni Bölgesi'nin İnşasında Dev Yatırım Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xiong'an Yeni Bölgesi'nin İnşasında Dev Yatırım Tamamlandı - Son Dakika
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