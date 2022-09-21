Çin'in Hizmet Sektörü Son On Yılda Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in hizmet sektörü, endüstriyel yapının iyileşmesi ve yeni faktörlerin ortaya çıkmasıyla son on yılda önemli ilerleme kaydetti. Ulusal İstatistik Bürosu'nun hazırladığı raporda, hizmetler sektörünün katma değerinin 2013-2021 döneminde yıllık ortalama yüzde 7,4 oranında büyüdüğü ve bu dönemdeki ortalama yıllık GSYİH büyümesinin 0,8 puan üzerine çıktığı belirtildi. Raporda, sektörün GSYİH büyümesine katkısının 2012'deki yüzde 45'ten 2019'da yüzde 63,5'e yükseldiği ve 2021'deki katkısının ise Kovid-19 kesintilerine rağmen yüzde 54,9 olduğu belirtildi. Çin'in hizmet sektörü gelişen bir yapıya sahip. Raporda, 2021'de bilgi iletimi, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetlerinin katma değerinin, hizmet sektörünün katma değerinin yüzde 7,2'sini oluşturduğu ve 2012'ye göre 2,3 puan arttığı belirtildi. Sektör ayrıca büyümede yeni itici güçlerin gelişmesine tanık oldu. Rapora göre, 2021 yılında ülkedeki e-ticaret işlemleri toplam 42 trilyon yuan (yaklaşık 6 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti ve 2013-2021 döneminde yıllık ortalama yüzde 20,3 büyüme oranı elde edildi.