Çin Dışişleri Bakanı'ndan Ortadoğu'nun Güvenliği İçin Dört Öneri - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı'ndan Ortadoğu'nun Güvenliği İçin Dört Öneri

21.09.2022 21:52
Çin Dışişleri Bakanı'ndan Ortadoğu'nun Güvenliği İçin Dört Öneri

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Ortadoğu'da barış ve istikrarı desteklemek için dört öneride bulundu.

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Ortadoğu'da barış ve istikrarı desteklemek için dört öneride bulundu. 2. Ortadoğu Güvenlik Forumu'nun açılış törenine video aracılığıyla katılan Wang, önerileri burada sundu. Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin tüm ülkeler için ortak güvenliğin nasıl sağlanacağını açıkça özetlemesi sebebiyle Ortadoğu'da barış ve istikrar için büyük önem taşıdığını kaydeden Wang, "Çin, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulama fırsatını yakalamaya ve Ortadoğu'da yeni bir güvenlik çerçevesi inşa etmek için Ortadoğu ülkeleri ve daha geniş uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır" dedi. Wang, ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik vizyonunun savunulmasını, Ortadoğu ülkelerinin liderlik rolünü üstleneceğinin netleştirilmesini, BM Sözleşmesi'nin amaç ile ilkelerine bağlı kalınmasını ve bölgesel güvenlik diyaloğunun güçlendirilmesini önerdi. "Ortadoğu ülkelerinin stratejik ortağı olan Çin, Ortadoğu'da barışın teşvik edilmesi ve kalkınmanın desteklenmesinde her zaman önemli ve yapıcı bir güç olmuştur" diyen Wang, Çin'in bölgede barış ile istikrara ulaşılması için Ortadoğu ülkeleri ve daha geniş uluslararası toplumla durmaksızın birlikte çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Doğu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı'ndan Ortadoğu'nun Güvenliği İçin Dört Öneri - Son Dakika

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