Çinli Yetkili: Xi'nin Orta Asya Gezisi, Kritik Tarihi Bir Dönemeçte Önemli Bir Ziyaret - Son Dakika
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Çinli Yetkili: Xi'nin Orta Asya Gezisi, Kritik Tarihi Bir Dönemeçte Önemli Bir Ziyaret

21.09.2022 21:52
Çinli Yetkili: Xi'nin Orta Asya Gezisi, Kritik Tarihi Bir Dönemeçte Önemli Bir Ziyaret

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Orta Asya İşleri Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Liu Jiangping Salı günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Orta Asya ziyaretinin, kritik tarihi bir dönemeç olduğunu belirterek, ziyaretin tüm dünyanın ilgisini...

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Orta Asya İşleri Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Liu Jiangping Salı günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Orta Asya ziyaretinin, kritik tarihi bir dönemeç olduğunu belirterek, ziyaretin tüm dünyanın ilgisini çektiğini vurguladı. Liu açıklamayı, düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana Xi'nin yaptığı ilk yurtdışı gezisine ilişkin yaptı. Xi, 14-16 Eylül tarihlerinde Özbekistan ve Kazakistan'a resmi ziyaretlerde bulunurken, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısına katıldı. Liu, "Cumhurbaşkanı Xi üç gün içinde neredeyse 30 etkinliğe katıldı, yoğun bir programdı ancak verimli bir gezi oldu" dedi.

Yetkili, Xi ve diğer liderlerin ortak çabaları sayesinde SCO Semerkant zirvesinde, örgütün, sorunlu bir dünyada pozisyonları koordine ederek yeni tehdit ve zorluklara ortaklaşa yanıt verme arzusunu yansıtan 44 belgenin kabul edildiğini söyledi. Bu yıl, SCO Sözleşmesi'nin imzalanmasının 20. yıldönümü ile SCO'ya üye ülkeler tarafından Uzun Vadeli İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının 15. yıldönümü kutlanıyor. Liu, bölgesel güvenlik ve istikrarın yanı sıra kalkınma ve refaha katkıda bulunan SCO'nun, son 20 yıl içinde nüfuzlu bir bölgesel örgüt haline geldiğini belirtti. Semerkant zirvesinin, SCO üyeliğinde tarihinde olmadığı kadar yeni bir genişleme turunu başlattığı ifade eden Liu, bunun, daha fazla ülkenin Shanghai Ruhu'nu tanıdığı ve uygulamaya hazır olduğunu gösterdiğine işaret etti. Liu bunun ayrıca, daha fazla ülkenin karşılıklı saygı, hakkaniyet ve adeletin yanı sıra daha geniş ölçekte kazan kazan anlayışına dayalı işbirliğini içeren yeni bir uluslararası ilişkiler modeli oluşturma isteğini de yansıttığını belirtti. SCO Genel Sekreter Yardımcısı Sohail Khan ise zirvede pek çok önemli sonuca ulaşıldığını ve yeni hedeflerin belirlendiğini söyledi. Çin'in SCO'daki önemini vurgulayan Khan, örgütün bölgesel barış, istikrar ve ortak refahın gerçekleşmesinde aktif rol oynamak için çalışma alanına göre bütün taraflarla işbirliğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Asya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Yetkili: Xi'nin Orta Asya Gezisi, Kritik Tarihi Bir Dönemeçte Önemli Bir Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Yetkili: Xi'nin Orta Asya Gezisi, Kritik Tarihi Bir Dönemeçte Önemli Bir Ziyaret - Son Dakika
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