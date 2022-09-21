Çin'in Mars Gezgini Zhurong'un Çalışmalarına Aralık'ta Yeniden Başlaması Bekleniyor

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in şu anda uyku modunda olan Mars gezgini Zhurong'un, Aralık ayında, enerji seviyesi 140 vatın üzerine çıkıp, batarya gibi bileşenlerinin sıcaklığı eksi 15 santigrat dereceyi aştığında otomatik olarak uyanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama Çin Uzay Teknolojisi Akademisi araştırma ekibinden geldi. Akademinin Tianwen-1 Mars görevinin baş tasarımcı yardımcısı Jia Yang, Zhurong'un bu iki özel koşul yerine geldiğinde çalışmaya yeniden başlayacağını söyledi. Jia bu haberi Pazartesi gecesi Beijing'de düzenlenen bilimi popülerleştirme etkinliğinde duyurdu. Jia, Çin gezgininin uyandıktan sonra gezegen hakkında daha fazla veri elde etmek için güneye doğru ilerlemeye devam edeceğini belirtti. Bu yıl 18 Mayıs'ta Mars yüzeyinde yaklaşık 1.921,5 metre seyahat eden Zhurong, gezegendeki soğuk kış ve tozlu hava nedeniyle uyku moduna geçti.