Çin'de Mobil Nesnelerin İnterneti Bağlantısı 1,7 Milyara Yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Mobil Nesnelerin İnterneti Bağlantısı 1,7 Milyara Yaklaştı

21.09.2022 16:32
Çin'de Mobil Nesnelerin İnterneti Bağlantısı 1,7 Milyara Yaklaştı

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, ülkedeki mobil nesnelerin interneti (IoT), ağ ve sektörel kapasite bakımından ve uygulama geliştirmede dikkate değer ilerleme kaydetti.

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, ülkedeki mobil nesnelerin interneti (IoT), ağ ve sektörel kapasite bakımından ve uygulama geliştirmede dikkate değer ilerleme kaydetti. Ağustos ayının sonunda, Çin'deki mobil IoT bağlantılarının sayısı, ilk kez cep telefonu kullanıcılarının sayısını geçerek 1,698 milyara ulaştı. Bakanlıktan alınan verilere göre, aynı dönemde toplam dar bant IoT sayısı 755.000'e, 4G ve 5G baz istasyonlarının sayısıysa sırasıyla 5,9 ve 2,1 milyona ulaştı. Bakanlık, birden fazla ağın koordineli gelişimini, kentsel ve kırsal alanların evrensel kapsamını ve önemli senaryoların derin kapsamını içeren bir ağ altyapısı modelinin şekillendiğini söyledi. Bakanlık, yerli işletmelerin teknoloji ve ürün araştırma ve geliştirme kapasitesinin arttığını, ekolojik sistemin de iyileştiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Nanning'de E-ticaret Lojistik Bölge Projesi İnşaatı Nanning'de E-ticaret Lojistik Bölge Projesi İnşaatı Çin'in Shaanxi Eyaletinde Yapay Olarak Yetiştirilmiş Dev Panda Yavrusu Doğdu Çin'in Shaanxi Eyaletinde Yapay Olarak Yetiştirilmiş Dev Panda Yavrusu Doğdu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Mobil Nesnelerin İnterneti Bağlantısı 1,7 Milyara Yaklaştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:21:01. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Mobil Nesnelerin İnterneti Bağlantısı 1,7 Milyara Yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement