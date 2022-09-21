Çin, Tüketici Elektroniği Üretim ve Satışlarında Dünya Lideri - Son Dakika
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Çin, Tüketici Elektroniği Üretim ve Satışlarında Dünya Lideri

21.09.2022 13:32
Çin, Tüketici Elektroniği Üretim ve Satışlarında Dünya Lideri

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada Çin'in gelişen inovasyon ve marka oluşturma kapasitesi sayesinde tüketici elektroniği üretim ve satışında dünya lideri olduğunu bildirdi.

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada Çin'in gelişen inovasyon ve marka oluşturma kapasitesi sayesinde tüketici elektroniği üretim ve satışında dünya lideri olduğunu bildirdi. Bakanlık yetkilisi Xu Wenli düzenlediği basın toplantısında, Çin'in tüketici elektroniği ürünleri için önemli bir küresel imalat üssü olma özelliğini koruduğunu ve imalat üsleri ve Ar-Ge merkezleri kurmak isteyen dünyanın önde gelen elektronik üreticilerini kendine çektiğini söyledi. Xu, bakanlığın, sektördeki öncü ve destek sanayilerin geliştirilmesini hızlandıracağını ve yeni nesil görsel-işitsel teknolojilerin ve sanal gerçeklik sektörünün gelişimini teşvik edeceğini belirtti. Diğerlerinin yanı sıra içerik, bilgi işlem, depolama ve görüntüleme sanayi zincirlerinin modernleştirilmesini destekleyecek çalışmalarda bulunulacağını dile getiren Xu, bilişim sektörünün tüketim potansiyelini teşvik etmek üzere kilit önemdeki sektörlerde yeni teknolojilerin entegrasyonunun ve yenilikçi gelişiminin destekleneceğini de ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Tüketici Elektroniği Üretim ve Satışlarında Dünya Lideri - Son Dakika

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