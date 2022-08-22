Beijing Borsası'nda Hesap Açan Yatırımcıların Sayısı 5,1 Milyonun Üzerine Çıktı - Son Dakika
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Beijing Borsası'nda Hesap Açan Yatırımcıların Sayısı 5,1 Milyonun Üzerine Çıktı

22.08.2022 20:23
Beijing Borsası'nda Hesap Açan Yatırımcıların Sayısı 5,1 Milyonun Üzerine Çıktı

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Beijing Menkul Kıymetler Borsası'ndan (BSE) yapılan açıklamada, Kasım ayında faaliyetlere başlanmasının ardından borsada hesap açan yatırımcı sayısının giderek arttığı ve toplam sayının 5,1 milyonun üzerine çıktığı kaydedildi.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Beijing Menkul Kıymetler Borsası'ndan (BSE) yapılan açıklamada, Kasım ayında faaliyetlere başlanmasının ardından borsada hesap açan yatırımcı sayısının giderek arttığı ve toplam sayının 5,1 milyonun üzerine çıktığı kaydedildi. Açıklamada, fonların tiplerinin ve yapılarının belirgin şekilde geliştiği ve halka arz ile sosyal güvenlik fonlarını içeren kurumsal yatırımcıların borsada aktif şekilde alım satım yaptığı belirtildi. BSE'ye kayıtlı 105 şirketin borsa fiyatı ile toplam hisse değerleri 190 milyar yuanı (yaklaşık 27,86 milyar ABD doları) aşarken, 2021'deki net karları da bir önceki seneye göre yüzde 23'ün üzerinde arttı. Borsadan gelen veriler, geçen sene kayıtlı şirketlerin yarısından fazlasının net karının 50 milyon yuanın üzerine çıktığını gösterdi. Ortalama araştırma ve geliştirme yoğunluğu da yüzde 4,7'ydi. BSE'den yapılan açıklamada, "Borsa, bir sonraki adımında kotasyon prosedürlerinin verimliliğini geliştirecek, nitelikli yatırımcı sayısını artıracak, kurumsal yatırımcıların piyasaya girişini teşvik edecek, ticari mekanizmayı optimize edecek ve benzersiz bir ürün sistemi oluşturacak" dendi. BSE, aynı zamanda Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'ndaki STAR piyasası olarak da bilinen Nasdaq tarzı bilim-teknoloji inovasyon tahtası ve Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'ndaki teknoloji ağırlıklı ChiNext piyasası ile uyumlu olarak kayda dayalı halka arz sistemini benimsiyor

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Beijing Borsası'nda Hesap Açan Yatırımcıların Sayısı 5,1 Milyonun Üzerine Çıktı - Son Dakika

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