Xi, Kovid-19'a Yakalanan Japonya Başbakanı'na Geçmiş Olsun Dileklerini Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Xi, Kovid-19'a Yakalanan Japonya Başbakanı'na Geçmiş Olsun Dileklerini Gönderdi

22.08.2022 22:31
Xi, Kovid-19'a Yakalanan Japonya Başbakanı'na Geçmiş Olsun Dileklerini Gönderdi

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kovid-19'a yakalanan Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya Pazartesi günü bir geçmiş olsun mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kovid-19'a yakalanan Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya Pazartesi günü bir geçmiş olsun mesajı gönderdi. Xi mesajında, Kişida'nın koronavirüse yakalandığını duymasının ardından Başbakan'a iyi dileklerini göndermek ve hızlı bir şekilde iyileşmesini dilemek istediğini söyledi. Bu yılın Çin-Japonya ilişkilerinde normalleşmenin 50. yılını simgelediğini hatırlatan Xi, yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayan Çin-Japonya ilişkilerinin inşasını desteklemek için Kişida'yla birlikte çalışmak istediğini ifade etti. Çin Başbakanı Li Keqiang da aynı gün Kişida'ya bir geçmiş olsun mesajı yolladı.

Xi, Kovid-19'a Yakalanan Japonya Başbakanı'na Geçmiş Olsun Dileklerini Gönderdi

YORUMLAR
500
Japonya Çin'in askeri kapasiteleri karşısında füze stok ve menzilini genişletecek Japonya Çin'in askeri kapasiteleri karşısında füze stok ve menzilini genişletecek Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi: 'İstikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz' Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi: 'İstikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz'
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Kovid-19'a Yakalanan Japonya Başbakanı'na Geçmiş Olsun Dileklerini Gönderdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği röportaja çok sinirlendi: Sadece acıyoruz
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:57 Hafriyat kamyonunun altına giren araç ezildi! Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
19:54 Rus istihbaratı paylaştı! İşte Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 22:31:07. #1.13#
SON DAKİKA: Xi, Kovid-19'a Yakalanan Japonya Başbakanı'na Geçmiş Olsun Dileklerini Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement