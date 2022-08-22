022'de Yapılan Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 10.00 0'e Ulaştı - Son Dakika
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022'de Yapılan Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 10.00 0'e Ulaştı

22.08.2022 13:11
022'de Yapılan Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 10.00 0'e Ulaştı

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi (Çin Demiryolları) verilerine göre, 2022 yılında yapılan Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı, geçtiğimiz yıla göre 10 gün daha erken bir tarihte, Pazar günü 10.000'e ulaştı.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi (Çin Demiryolları) verilerine göre, 2022 yılında yapılan Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı, geçtiğimiz yıla göre 10 gün daha erken bir tarihte, Pazar günü 10.000'e ulaştı. Çin Demiryolları'nın verileri, trenlerle bu yıl, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik artışla 972.000 TEU (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındığını gösteriyor. 82 güzergah üzerinde çalışan yük trenleri halen 24 Avrupa ülkesinde 200 kente ulaşarak Avrupa'nın tamamını kapsayan bir ulaşım ağı oluşturuyor. Trenlerde otomobil ve parçaları, giyim ve aksesuar, hububat ve kereste gibi 53 kategoride 50.000'in üzerinde türde mal taşınıyor. Çin, yerli nakliye kanallarını modernize etmek ve yabancı demiryollarıyla altyapı iyileştirmelerini koordine etmek suretiyle yük trenlerinin nakliye kapasitesini artırmak için somut gayretler sarf ediyor. Çin-Avrupa yük treni hizmetlerinin doğu güzergahında günlük ortalama yük hacminde 2020'ye göre yüzde 41,3'lük bir sıçrama yaşanırken batı ve orta güzergahlarda da sırasıyla yüzde 20,7 ve yüzde 15,2'lik artış kaydedildi.

022'de Yapılan Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 10.00 0'e Ulaştı

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 022'de Yapılan Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 10.00 0'e Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 022'de Yapılan Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 10.00 0'e Ulaştı - Son Dakika
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