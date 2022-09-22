Amerikalı Yazar Çin Şiirini Viskiyle Selamladı

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- 79 yaşındaki Bill Porter, son Güz Ortası Festivali'nde ABD'deki evinin önünde dolunayın tadını çıkarırken bir bardak viski kaptı ve eski bir Çin şiirini okudu. Porter, Song Hanedanı (960-1279) döneminin ünlü şairi Su Shi tarafından yazılmış eski bir Çin şiiri olan "Su Melodisine Prelüd"den şu satırları okudu: "Mehtap ne kadar nadidesin, ne kadar yuvarlak ve berraksın! Elimde fincan, mavi gökyüzüne soruyorum." Çin şiirine derin bir sevgi duyan Porter, yaklaşık 2.000 Çince şiiri İngilizceye çevirdi ve geçtiğimiz on yıllarda Çin şiiri ve felsefesiyle ilgili bir dizi kitap yayınladı.

Porter, "Bana göre, eski Çin şiirlerinin güzelliği, şiir satırlarının kısa olması, genellikle beş veya yedi Çince karakterden oluşmasıdır" dedi. "Kısa oldukları için belirsizler. Anlamını keşfetmeden önce defalarca okumanız gerekiyor. Bir macera gibi." Porter, "Ayrıca, birçok eski Çin şiirinin derinliği var ve insanın kalbine işliyor" diye ekledi. Porter ayrıca eski Çin şairleriyle yakın bir bağ kurmuş. Porter, "Sadece kağıt üzerindeki şiirleri sevmiyorum. Ben şairleri seviyorum. Onları kendi kimlikleriyle, hayatlarıyla ve şiiri hayatlarının bir parçası yapmalarıyla seviyorum" dedi. Porter'ın en sevdiği şairler arasında, hayatın aksiliklerine karşı iyimserliği ve açık fikirliliği ile tanınan Su Shi ve özgür ruh arayışı ve pastoral bir yaşam tarzıyla ünlü Doğu Jin Hanedanlığı (317-420) şairi Tao Yuanming bulunuyor. Çinli şairleri sevgili dostları olarak gören Porter, bir keresinde Çin'i dolaşarak şairlerin eski konutlarını, doğum yerlerini ve mezarlarını ziyaret etti. Porter ziyaretlerinde yanında burbon ve çavdar viskisi de götürüyordu, çünkü şairlerin çoğunun içki içtiğini biliyordu.

Porter, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da, Tang Hanedanlığı (618-907) şairi Du Mu'nun mezarını ararken, bir çiftçinin onu mezara götürdüğünü ve ardından yerel halkın da kendisine katıldığını hatırlattı. Porter, "Viski dökerken ve ardından Du'nun şiirlerini okurken yedi sekiz çiftçi benimle birlikteydi" dedi ve şöyle devam etti: "Çiftçiler de şiirleri biliyorlardı ve şiir okuyarak bana katıldılar." Porter "2012 ve 2013 yıllarında yaklaşık 40 şairi ziyaret ettim" dedi ve ekledi: "Yürekten yazıyorlardı. Onları seviyorum, bu yüzden saygılarımı sunmak zorundayım." Porter halen Tao Yuanming'in şiirlerini tercüme ediyor ve çeviri çalışması "Ustaların Şiirleri" yakında Çin'de yayınlanacak. Porter, ülkesindeki insanların Çin dili ve kültürüne daha fazla ilgi duymaya başladığını ve geleneksel Çin kültürünün güzelliğini Batılılara tanıtmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi. "Geleneksel Çin kültürü bir hazine sandığı gibi" diye konuşan Porter "Bulduğum hazineyi başkalarıyla paylaşmak istiyorum" dedi.