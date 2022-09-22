Çinli Bilim İnsanları Virüsleri 10 Dakikada Algılayan Yüz Maskesi Tasarladı - Son Dakika
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Çinli Bilim İnsanları Virüsleri 10 Dakikada Algılayan Yüz Maskesi Tasarladı

22.09.2022 16:22
Çinli Bilim İnsanları Virüsleri 10 Dakikada Algılayan Yüz Maskesi Tasarladı

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Bir grup Çinli bilim insanı, enfeksiyon kapmış bir kişiyle 10 dakikalık konuşma sonucunda viral maruziyeti tespit edebilen bir yüz maskesi geliştirdi.

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Bir grup Çinli bilim insanı, enfeksiyon kapmış bir kişiyle 10 dakikalık konuşma sonucunda viral maruziyeti tespit edebilen bir yüz maskesi geliştirdi. Kovid-19 ve influenzaya neden olan solunum yolu patojenleri, enfekte olmuş kişiler konuştuğunda, öksürdüğünde ve hapşırdığında havaya salınan küçük damlacıklar ve aerosoller yoluyla yayılıyor. Tongji Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından tasarlanan giyilebilir biyoelektronik maske, havadaki damlacıklar veya aerosollerde, grip ve koronavirüs dahil olmak üzere yaygın solunum yolu virüslerini tespit edebiliyor ve ardından kullanıcıları mobil cihazları aracılığıyla uyarabiliyor.

Bu hafta Matter Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, son derece hassas olan yüz maskesi 0,3 mikrolitrelik eser seviyede sıvı numuneleri ve mililitrede 0,1 femtogram ultra düşük konsantrasyonda gaz halindeki numuneleri ölçebiliyor. Derginin ilgili yazarı Tongji profesörlerinden Fang Yin, kapalı bir odadaki viral proteinleri içeren sıvıyı tespit eşiğinin "bir hapşırıkta üretilen sıvı hacminden yaklaşık 70 ila 560 kat daha az ve öksürme veya konuşma ile üretilen hacimden çok daha az" olduğunu söyledi. Fang'ın ekibi, SARS-CoV-2, H5N1 ve H1N1 üzerindeki yüzey proteinlerini aynı anda tanıyabilen üç tür sentetik molekül taşıyan küçük bir sensör tasarladı. Çalışmaya göre, bu moleküller hedef proteinlere denk geldiğinde maskeye entegre edilmiş iyon kapılı bir transistör, sinyali güçlendirerek kullanıcıları uyaracak. Tasarımcılar, yeni solunum yolu virüslerini tespit etmek için giyilebilir cihazı kolayca güncelleyebileceklerini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Bilim İnsanları Virüsleri 10 Dakikada Algılayan Yüz Maskesi Tasarladı - Son Dakika

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