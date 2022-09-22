Rapor: Çin'in Ulaşım Altyapısı Son On Yıllık Dönemde Büyük Ölçüde Gelişti - Son Dakika
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Rapor: Çin'in Ulaşım Altyapısı Son On Yıllık Dönemde Büyük Ölçüde Gelişti

22.09.2022 11:02
Rapor: Çin'in Ulaşım Altyapısı Son On Yıllık Dönemde Büyük Ölçüde Gelişti

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre Çin, son on yıllık dönemde geniş kapsamlı bir ulaşım sisteminin inşasında kayda değer başarılar elde etti.

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre Çin, son on yıllık dönemde geniş kapsamlı bir ulaşım sisteminin inşasında kayda değer başarılar elde etti. Raporda, 2013-2021 döneminde Çin'in ulaşım sektörüne yaptığı toplam yatırımın, 27 trilyon yuanı (yaklaşık 3,88 trilyon ABD doları) aştığı belirtildi. 2021 sonu itibarıyla Çin'in faaliyetteki demiryollarının uzunluğu, 2012'ye göre yüzde 54,4'lük artışla 150.000 kilometreyi geçti ve karayollarının uzunluğu, 2012'ye göre yüzde 24,6'lık artışla 5,28 milyon kilometreye çıktı. Ülkenin düzenli sivil havacılık uçuşlarına yönelik hava güzergahlarının uzunluğu, 2012'ye göre yüzde 110,3'lük artışla geçen yılın sonu itibarıyla 6,9 milyon kilometreye yükseldi. Çin, yüksek hızlı demiryolları, otoyolları ve sivil havacılık tesislerinin temel altyapıyı oluşturduğu bir yüksek hızlı ulaşım ağının kurulmasına da hız verdi. Rapora göre 2021'de Çin'in yüksek hızlı demiryolu ağı, 2012'ye göre 4,3 kat daha fazla işletme uzunluğuna ulaştı ve nüfusu 1 milyonun üzerinde olan kentlerin yüzde 95'ini kapsar hale geldi. Ülkedeki otoyollar, geçen yıl nüfusu 200.000'in üzerindeki kentlerin yüzde 98'inden fazlasını birbirine bağladı ve düzenli uçuşlara açık havalimanları, tüm ülkedeki il düzeyindeki kentlerin yaklaşık yüzde 92'isini kapsadı.

Rapor: Çin'in Ulaşım Altyapısı Son On Yıllık Dönemde Büyük Ölçüde Gelişti

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Rapor: Çin'in Ulaşım Altyapısı Son On Yıllık Dönemde Büyük Ölçüde Gelişti - Son Dakika
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