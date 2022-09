Rapor: Çin'de Tüketim Pazarı On Yılda Güçlü Bir İvme ile Genişledi

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Perşembe günü yayınlanan resmi rapor, ülkedeki tüketici pazarının, yapısının daha dengeli hale gelmesi ve yeni iş biçimlerinin hız kazanmasıyla son on yılda hızlı bir gelişme kaydettiğini gösterdi. Rapora göre, ülkedeki tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışı, 2021 yılında 2012'deki rakamın 2,1 katına çıkarak 44 trilyon yuan (yaklaşık 6,3 trilyon ABD doları) gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Çin'in ekonomik büyümesini makul düzeyde tuttuğu ve bunun da kişisel gelirlerde istikrarlı büyümeye yol açtığı belirtilen raporda, ülkedeki tüketici pazarının büyük bir potansiyel ve esnekliğe sahip olduğuna dikkat çekti.

Veriler, Kovid-19'un yol açtığı aksamalara rağmen Çin'in toplam tüketim mallarının perakende satışlarının, 2021'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 arttığını ve 2020-2021 döneminde ortalama yıllık büyümenin yüzde 3,9'a ulaştığını gösterdi. Çin'de kentsel tüketim, hızlı kentleşme süreci sayesinde son on yılda istikrarlı büyüme kaydetti. Kentsel alanlardaki tüketici mallarının perakende satışları, 2013-2021 döneminde her yıl ortalama yüzde 8,1 yükseldi. Kırsal kasaba ve köylerde tüketim mallarının perakende satışları, aynı dönemde her yıl sırasıyla ortalama yüzde 10,4 ve yüzde 9,8 oranında büyüdü. Böylece kırsal kesimde yaşayanlar gelir artışlarının kent sakinlerinin gelir artışlarını geçtiğini görmüş oldu. Bu da kentsel-kırsal gelir farkını daralttı. Çin tüketici pazarında son on yılda öne çıkan çevrimiçi alışveriş, ülkede yeni gelişmekte olan tüketim biçimlerinin tipik bir örneğini oluşturdu. Fiziki malların çevrimiçi perakende satışlarındaki yıllık ortalama büyüme, 2015'ten 2021'e kadar yüzde 20'yi geçti ve fiziki malların çevrimiçi perakende satışları, Çin'in 2021'deki toplam tüketici malları satışının yüzde 24,5'ini oluşturdu.