Çin'in Uzay Takip Gemisi, İzleme Görevleri İçin Yola Çıktı - Son Dakika
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Çin'in Uzay Takip Gemisi, İzleme Görevleri İçin Yola Çıktı

23.08.2022 14:21
Çin'in Uzay Takip Gemisi, İzleme Görevleri İçin Yola Çıktı

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilim Günlüğü gazetes inin haberine göre, Çin'in uzay takip gemisi Yuanwang-3, yeni takip görevleri için Pazartesi sabahı ana limanından yola çıktı.

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilim Günlüğü gazetes inin haberine göre, Çin'in uzay takip gemisi Yuanwang-3, yeni takip görevleri için Pazartesi sabahı ana limanından yola çıktı. Teknisyenler, gemideki takip ve izleme ekipmanının bakımı nı ve testlerini tamamlayarak operasyon tatbikatları gerç ekleştirdi ve gemi yeni görevleri için hazırlandı. 2022'de Yuanwang-3, 70 günden uzun bir süredir seyir hali ndeydi ve Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracının fırlatıl ışını takip ve izleme dahil verilen üç görevi tamamladı. Aynı zamanda Çin'in Yuanwang filosunun 100. misyonunu tam amlayan ilk gemisi oldu. Çin'in ikinci nesil bir uzay takip gemisi olan Yuanwang-3, ağırlıklı olarak uydular, uzay araçları ve uzay istasy onları için deniz takip, izleme ve iletişim görevlerini yürütüyor. Gemi şu ana dek, Shenzhou uzay araçları, Chang'e ay keşif araçları ve BeiDou uyduları dahil olmak 100'den fazla den iz takip ve izleme görevi üstlendi.

Çin'in Uzay Takip Gemisi, İzleme Görevleri İçin Yola Çıktı

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Uzay Takip Gemisi, İzleme Görevleri İçin Yola Çıktı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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