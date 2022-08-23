Çin, Indiana Valisinin Taiwan Ziyaretini Protesto Etti - Son Dakika
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Çin, Indiana Valisinin Taiwan Ziyaretini Protesto Etti

23.08.2022 11:11
Çin, Indiana Valisinin Taiwan Ziyaretini Protesto Etti

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in, Indiana Valisi Eric Holcomb'un Taiwan ziyareti konusunda ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyledi.

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in, Indiana Valisi Eric Holcomb'un Taiwan ziyareti konusunda ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyledi. Ziyarete ilişkin olarak gazetecilerin bir sorusunu yanıtlayan sözcü, Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Taiwan sorunun her zaman Çin-ABD ilişkilerinin merkezindeki en önemli ve en hassas konu olduğu söyledi. Sözcü, Çin tarafının ABD'nin herhangi bir şekil ve sıfatla Taiwan bölgesiyle resmi alışverişte bulunmasına şiddetle karşı olduğunu vurguladı. Sözcü, "ABD'deki ilgili tarafı, tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye ve Taiwan bölgesiyle her türlü resmi etkileşimi durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Beijing Büyükelçisi'nin Taiwan Bölgesi ile İlgili Yanlış Açıklamalarını Reddetti Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Beijing Büyükelçisi'nin Taiwan Bölgesi ile İlgili Yanlış Açıklamalarını Reddetti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Indiana, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Indiana Valisinin Taiwan Ziyaretini Protesto Etti - Son Dakika

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