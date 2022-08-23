Çin, Japon Milletvekilinin Taiwan Ziyaretini Esefle Karşıladı - Son Dakika
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Çin, Japon Milletvekilinin Taiwan Ziyaretini Esefle Karşıladı

23.08.2022 23:11
Çin, Japon Milletvekilinin Taiwan Ziyaretini Esefle Karşıladı

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin, Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret etmekte olan bazı Japon siyasetçilerin bu korkunç hareketini şiddetle kınadığını ifade ederken, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak için kararlı...

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin, Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret etmekte olan bazı Japon siyasetçilerin bu korkunç hareketini şiddetle kınadığını ifade ederken, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak için kararlı ve güçlü tedbirler alınacağını belirtti. Haberlere göre, Japon Liberal Demokrat Parti milletvekili ve Japonya-Taiwan Ulusal Diet Üyeleri Danışma Konseyi Başkanı Keiji Furuya, ziyaret için Taiwan'da bulunuyor ve Tsai Ing-wen ile biraraya gelmesi bekleniyor Sözcü, ziyarete ilişkin bir soru üzerine basına yaptığı açıklamada, Keiji Furuya'nın, Çin'in konuya ilişkin yaptığı ciddi açıklamaları göz ardı ederek, Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret ettiğini, böylelikle de Çin'in içişlerine büyük ölçüde müdahale ettiğini, tek Çin ilkesi ve Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin ruhunu açıkça ihlal ettiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçlere ciddi şekilde yanlış bir sinyal gönderdiğini belirtti. Taiwan'ın Çin'in kutsal topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan Sözcü, Taiwan meselesinin Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temeliyle ilgili olduğunu ve iki ülke arasındaki temel güvene dayandığını söyledi.

Japonya'nın Çin tarafına bu konuda ciddi taahhütlerde bulunduğunu belirten Sözcü, Japonya'nın Taiwan'ı yarım yüzyıl boyunca sömürge yönetimi altında tuttuğunu ve Japonya'nın Çin halkına yaptığı ciddi yanlışlardan tarihsel olarak sorumlu olduğunu ve söylem ve eylemlerinde ihtiyatlı olmak için daha fazla nedeni olduğunu vurguladı. Sözcü, bazı Japon siyasetçilerin bencil politik kazanımlar elde etmek için, tıpkı diğerlerinin yaptığı gibi politik bir gösteri yapmak için "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan güçler ile işbirliği yaptığını ve Japon hükümetinin Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar vermek için böyle bir siyasi manipülasyona göz yumduğunu belirtti. Kötü niyetli birinin sözünden caymasının başarısızlığa mahkum olacağını ifade eden Sözcü, Çin'in tamamen yeniden birleşmesine yönelik tarihi süreci engelleyemeyeceğini bildirdi. Sözcü, "Japon tarafını tarihi olaylar üzerinde derinlemesine düşünmeye, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin ilkeleri ve taahhütlerine uymaya, Taiwan meselesiyle ilgili provokasyon yapmayı bırakmaya ve ortalığı karıştırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi. Sözcü, Japonya'nın çamurlu suda yürümemesi, Taiwan Boğazı'nda bencil kazanımlar peşinde koşmaması ve yanlış yolda ilerlemeye son vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Japon Milletvekilinin Taiwan Ziyaretini Esefle Karşıladı - Son Dakika

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