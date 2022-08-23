Çin,sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Sonbahar Hasadının Güvence Altına Alınması İçin Çabaların Artırılması Çağrısında Bulund - Son Dakika
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Çin,sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Sonbahar Hasadının Güvence Altına Alınması İçin Çabaların Artırılması Çağrısında Bulund

23.08.2022 23:41
Çin,sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Sonbahar Hasadının Güvence Altına Alınması İçin Çabaların Artırılması Çağrısında Bulund

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çinli yetkililer, bu yıl iyi bir sonbahar hasadı elde etmek amacıyla kuraklığın etkilerini hafifletmek üzere, hedefli önlemler alınması çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çinli yetkililer, bu yıl iyi bir sonbahar hasadı elde etmek amacıyla kuraklığın etkilerini hafifletmek üzere, hedefli önlemler alınması çağrısı yaptı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Su Kaynakları Bakanlığı, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Meteoroloji İdaresi tarafından yayınlanan bildiriye göre, ülkenin güney kesimlerini Temmuz ayı sonundan bu yana etkisi altına alan sıcak hava dalgası, sonbahar hasadına yönelik ciddi zorluklar oluşturuyor. Tarım Bakanlığı'nın internet sitesinde Salı günü yayınlanan bildiride, ilgili makamların yüksek sıcaklıklar hakkında zamanında uyarıda bulunmaları ve sıcak havanın sonbahar tahıl üretimi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla hedeflenen tedbirleri uygulamaları gerektiği belirtildi. Bildiride, yeterli sulama suyunu sağlamak, yeni su kaynakları açmak, kademeli rotasyon sulaması yapmak ve gerektiğinde yapay yağış sağlamak için daha fazla çaba harcanması gerektiğine vurgu yapıldı.Bildiriye göre Çin, kuraklığın giderilmesi çabalarına yardımcı olmak amacıyla uzman ekipleri harekete geçirecek. Çin'de sonbaharda yapılan tahıl üretimi, yıllık tahıl üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturuyor ve ülkede bu yıl 650 milyar kilogramdan fazla tahıl üretimine ulaşılması hedefleniyor.

Çin,sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Sonbahar Hasadının Güvence Altına Alınması İçin Çabaların Artırılması Çağrısında Bulund

YORUMLAR
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Yangtze Nehri'nin Yangzhou Bölümündeki Su Seviyesi Azaldı Yangtze Nehri'nin Yangzhou Bölümündeki Su Seviyesi Azaldı Siçuan'da kuraklık nedeniyle fabrikalardaki elektrik kesintileri devam ediyor Siçuan'da kuraklık nedeniyle fabrikalardaki elektrik kesintileri devam ediyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin,sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Sonbahar Hasadının Güvence Altına Alınması İçin Çabaların Artırılması Çağrısında Bulund - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin,sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Sonbahar Hasadının Güvence Altına Alınması İçin Çabaların Artırılması Çağrısında Bulund - Son Dakika
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