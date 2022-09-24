Xi, Çin Haber Servisi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Xi, Çin Haber Servisi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

24.09.2022 01:23
Xi, Çin Haber Servisi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Haber Servisi'ne (CNS) 70. kuruluş yıl dönümünde bir kutlama mektubu göndererek, haber dili tarzını yenilemenin ve uluslararası iletişim kapasitesini geliştirmenin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Haber Servisi'ne (CNS) 70. kuruluş yıl dönümünde bir kutlama mektubu göndererek, haber dili tarzını yenilemenin ve uluslararası iletişim kapasitesini geliştirmenin önemini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, haberlerin cazibe ve etkinliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Xi mektupta, CNS'nin son 70 yıl içinde, vatanseverlik prensibini muhafaza ettiğini ve Çin ile ilgili hikayeleri doğru anlatıp Çin'in sesini duyurmaya yardımcı olarak denizaşırı ülkelerde yaşayan Çinlilere hizmet etmeye kendini adadığını belirtti. Xi, CNS'nin denizaşırı Çince yayın yapan medya kuruluşlarıyla aktif olarak bağlantılar kuracağı ve Çin'in güvenilir, sevilen ve saygın imajına yeni ve daha büyük katkılarda bulunacağına dair umudunu dile getirdi. Devlet Başkanı Xi, haber servisinin bunu, Çin ulusunun hem yurtiçi hem de yurtdışındaki tüm evlatlarının oluşturduğu büyük birliği geliştirmenin yanı sıra Çin medeniyeti ile diğer medeniyetler arasındaki etkileşim ile halklar arası daha yakın bağları teşvik ederek sağlayacağını kaydetti. Xi'nin mektubu, yıl dönümü nedeniyle Cuma günü yapılan bir toplantıda okundu. ÇKP Merkez Komitesi Sekreterliği üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Birleşik Cephe Çalışma Departmanı Başkanı You Quan toplantıya katılarak bir konuşma yaptı. You, CNS'den, benzersiz güçlü yönlerine odaklanarak Çin'in hikayelerini Hong Kong, Makao, Taiwan ve ülke dışında yaşayan Çin vatandaşlarının yanı sıra uluslararası topluma anlatmasını istedi. 1952 yılında kurulan Çin Haber Servisi'nin, şu anda yurt içi ve dışında 52 bürosu bulunuyor ve aboneleri arasında denizaşırı Çince yayın yapan medyanın büyük kısmı bulunuyor.

YORUMLAR
500
Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı Boyunca 1 Milyon Hektarlık Alanda Ağaçlandırma Tamamlandı Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı Boyunca 1 Milyon Hektarlık Alanda Ağaçlandırma Tamamlandı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Xi Jinping, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Çin Haber Servisi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
00:42 Selahattin Demirtaş'ın sorusuna Gelecek Partisi'nden cevap: Davutoğlu şikayetçi olmamıştır
23:57 Otomobil devinden Rusya kararı! Fabrikaya kilit vurulacak
23:54 ORC Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin aldığı oy oranı dikkat çekti
23:12 ABD'den Türkiye'ye teşekkür! Esir takasında iki ABD askeri de özgürlüğüne kavuştu
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
22:44 İbrahim Kalın yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı görüşecek mi?
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 01:23:31. #1.11#
SON DAKİKA: Xi, Çin Haber Servisi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement