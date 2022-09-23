Ağaç Türlerinin Çeşitliliği Kuraklığa Karşı Direnç Sağlıyor

BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Dayanıklılık sadece sayılarla değil, çeşitlilikle de ilgili bir şey. Yeni yapılan bir araştırmada, ormanların ne kadar çok ağaç türüne sahipse kuraklığa o kadar dirençli olduğu ortaya çıktı. Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, ağaç türlerinin çeşitliliğinin kuraklığa karşı direnci artırabileceğini açıkladı. 700.000'den fazla orman arazisinde ağaç türlerinin bir veri tabanını oluşturan araştırmacılar, tür çeşitliliğinin ormanların kuraklığa dayanıklılığı üzerindeki etkisini küresel ölçekte haritalandırdı. Araştırmacılar, ortalama toplam 65 ağaç türü içeren nemli tropik geniş yapraklı ormanlar gibi tür bakımından zengin ormanların, kuraklığa en yüksek seviyede direnç gösterdiğini buldu. Buna karşılık, sadece iki veya üç ağaç türü içeren kuru ormanlık alanlar gibi tür bakımından fakir ormanların, en düşük kuraklık direncini gösterdiği belirlendi. Araştırmacılar çalışmada ayrıca tür çeşitliliği etkisine ilişkin bir tahminde bulunarak, ormanların mevcut monokültürlerinden karma tür ağaç plantasyonlarına dönüştürülmesinin, kuru ormanlarda yapılan kapsamlı iyileştirmeyle kuraklık direncini artırabileceğini öne sürdü.

Baş araştırmacı Wang Tao, "Bir tür bulunan mevcut orman plantasyonlarını dört türden oluşan bir karışıma dönüştürmenin, dünya çapındaki plantasyon ormanlarının kuraklığa direncini yüzde 3,2 oranında artırabileceğini ve bu tür faydaların kuru ve kuraklığa eğilimli ormanlarda daha fazla olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Nature Geoscience dergisinde bu hafta başlarında yayınlanan bulgular, tür çeşitliliğinin ormanların küresel ısınmanın bir sonucu olarak meydana gelebilecek sık ve yoğun kuraklıklara direnmesine yardımcı olabileceğine dair kanıtlar sunuyor. Çalışmanın birinci yazarı Liu Dan, "Özellikle kuru ormanlarda tür çeşitliliğinin geri kazanılması ve birden fazla türün dikilmesi, orman politikasına dahil edilmelidir" dedi.