Çinli Sözcü, Japon Politikacıların Taiwan Ziyaretlerini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Sözcü, Japon Politikacıların Taiwan Ziyaretlerini Kınadı

24.08.2022 11:51
Çinli Sözcü, Japon Politikacıların Taiwan Ziyaretlerini Kınadı

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin ana karasından bir sözcü, Salı günü yaptığı açıklamada, bazı Japon politikacıların ve milletvekillerinin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretlere kararlı bir şekilde karşı çıktı ve bu adımların bencil siyasi kazanç amaçlı olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin ana karasından bir sözcü, Salı günü yaptığı açıklamada, bazı Japon politikacıların ve milletvekillerinin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretlere kararlı bir şekilde karşı çıktı ve bu adımların bencil siyasi kazanç amaçlı olduğunu söyledi.

Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Japon milletvekili Keiji Furuya'nın Taiwan ziyaretiyle ilgili medyadan gelen soruya yanıt olarak açıklamalarda bulundu.

Ma, Japonya tarafındaki bu insanları tarihten dersler çıkarmaya ve Taiwan sorununun hassasiyetini, dünyada sadece bir Çin olduğu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini tamamen kabul etmeye çağırdı.

Ma, somut eylemlerle tek Çin ilkesine ve Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin ruhuna uyulması ve Taiwan ile ilgili konularda söz ve eylemlerde dikkatli olunması gerektiğini ekledi.

Sözcü, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, dış güçlerle "Taiwan bağımsızlığı" arayışı için yapılan gizli anlaşmanın başarısızlığa mahkum olduğu konusunda da uyardı.

YORUMLAR
500
Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi Çin, Japon Milletvekilinin Taiwan Ziyaretini Esefle Karşıladı Çin, Japon Milletvekilinin Taiwan Ziyaretini Esefle Karşıladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Sözcü, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Sözcü, Japon Politikacıların Taiwan Ziyaretlerini Kınadı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 11:51:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli Sözcü, Japon Politikacıların Taiwan Ziyaretlerini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement