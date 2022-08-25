Xi ve Güney Koreli Mevkidaşından Diplomatik Bağların Kurulmasının 30. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesaj Ları - Son Dakika
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Xi ve Güney Koreli Mevkidaşından Diplomatik Bağların Kurulmasının 30. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesaj Ları

25.08.2022 11:51
Xi ve Güney Koreli Mevkidaşından Diplomatik Bağların Kurulmasının 30. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesaj Ları

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, iki ülke arasında diplomatik bağların kurulmasının 30. yıldönümü nedeniyle Çarşamba günü karşılıklı tebrik mesajları paylaştı.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, iki ülke arasında diplomatik bağların kurulmasının 30. yıldönümü nedeniyle Çarşamba günü karşılıklı tebrik mesajları paylaştı. Mesajında Çin ve Güney Kore'nin denizin iki yakasından birbirine bakan kalıcı komşular olduğunu ifade eden Xi, iki ülkenin halklarının da uzun bir dostça ilişkiler tarihinin tadını çıkardığını söyledi. Xi, "Çin ile Güney Kore'nin 30 yıl önce diplomatik bağlar kurmasından bu yana ülkelerin ilişkileri iki tarafın da ortak çabalarıyla çağa ayak uydurdu, çok yönlü bir şekilde gelişti ve verimli sonuçlara ulaştı, ki bu da iki ülke ile halklarına büyük faydalar sağladı, bölgesel barış ve dünya barışı ile kalkınmaya önemli katkılarda bulundu" dedi.

Son 30 yılda dünyada büyük değişikliklerin yanı sıra verimli başarılar da yaşandığını kaydeden Xi, Çin ile Güney Kore'nin ilişkilerinde bu kadar kayda değer başarıları elde etmesinin sebebinin iki tarafın geleceğe uzun vadeli perspektifle bakmayı sürdürmesinin yanında, zamanın gerektirdiklerinin takip edilmesi ve ikili bağların sürekli zenginleştirilmesi olduğunu da sözlerine ekledi. Xi, "Çünkü iki ülke birbirine saygı duydu ve güvendi, temel çıkarları ile ana kaygıları konusunda birbirlerine yardım etti ve samimi iletişim kanalıyla karşılıklı anlayış ve güveni güçlendirdi" diye konuştu. Xi, dikkate değer başarıların bir başka nedeninin de iki ülkenin işbirliğine ve iki tarafın da kazançlı çıktığı sonuçlara bağlılığı sürdürmesi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmesinin yanı sıra karşılıklı başarı ve ortak refah elde etmek için değişim ve karşılıklı öğrenme olduğuna da dikkat çekti. "Bu aynı zamanda da iki ülkenin açıklık ve kapsayıcılık konusundaki ısrarından kaynaklandı. Bölgesel barış ve istikrarı korumak, bölgesel entegre kalkınmayı desteklemek ve uluslararası ilişkilerin yönetiminde temel normları korumak için birlikte çalıştılar" diyen Xi, yukarıdaki değerli deneyime daha büyük bir önemle sahip çıkılması ve buna uzun vadede de sadık kalınması gerektiğini ifade etti.

İki ülkenin iyi komşular, iyi dostlar ve iyi ortaklar olması gerektiğini belirten Xi, "Dünya, an itibariyle küresel zorluklar ve Kovid-19 pandemisinin bileşik etkisi altında yüz yıldır görülmemiş yeni bir çalkantı ve dönüşüm dönemine girdi. Çin ve Güney Kore'yi de içeren uluslararası toplum, bu kritik zamanda krizlerin ve zorlukların üstesinden ancak dayanışma ve işbirliğiyle gelebilir" dedi. Çin-Güney Kore ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğine dikkat çeken Xi, Yoon ile stratejik iletişimi güçlendirmeye ve iki ülkeye küresel eğilimi yakalarken, zorlukların üstesinden gelirken, dostluklarını sağlamlaştırırken, işbirliğine odaklanırken ve bunların yanı sıra ikili ilişkilerde daha iyi bir geleceğe ulaşıp iki ülke ile halklarına daha fazla fayda sağlarken diplomatik ilişkilerin 30. yılını yeni bir başlangıç noktası olarak kabul etmek konusunda liderlik yapmaya büyük önem atfettiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi ve Güney Koreli Mevkidaşından Diplomatik Bağların Kurulmasının 30. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesaj Ları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi ve Güney Koreli Mevkidaşından Diplomatik Bağların Kurulmasının 30. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesaj Ları - Son Dakika
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