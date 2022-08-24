Rapor: Çin ile Afrika Arasındaki Yakın İşbirliği, Afrika'nın Tedarik Zincirlerini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Rapor: Çin ile Afrika Arasındaki Yakın İşbirliği, Afrika'nın Tedarik Zincirlerini Güçlendiriyor

24.08.2022 17:41
Rapor: Çin ile Afrika Arasındaki Yakın İşbirliği, Afrika'nın Tedarik Zincirlerini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan bir rapora göre, Çin ile Afrika arasındaki daha yakın işbirliği, çeşitli küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen Afrika'nın tedarik zincirlerini güçlendiriyor.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan bir rapora göre, Çin ile Afrika arasındaki daha yakın işbirliği, çeşitli küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen Afrika'nın tedarik zincirlerini güçlendiriyor.

"Çin'in Afrika'daki Yatırımları (2022): Tedarik Zinciri Perspektifinden Çin-Afrika İşbirliği" başlıklı rapor, Çin-Afrika İş Konseyi tarafından yayınlandı. Raporda, Çin'in Afrika'nın tedarik zincirlerindeki rolü, Çinli işletmelerin bu konudaki çabaları ve karşılaşılan zorluklar üzerinde duruldu.

Raporda, hastalıklar, bölgesel anlaşmazlıklar ve lojistik engeller gibi olumsuz faktörlere atıfta bulunularak, Afrika'nın tedarik zincirlerinin stres altında olduğu belirtildi.

Bununla birlikte, hızlı nüfus artışı göz önüne alındığında Afrika'nın hala önemli bir potansiyel ile tedarik zinciri yatırımları açısından ideal bir pazar olduğuna dikkat çekilen raporda, Çin'in hem politika hem de yerel düzeydeki katkılarının Afrika'nın tedarik zinciri gelişimini artırmada önemli rol oynadığı vurgulandı.

Çin-Afrika İşbirliği Forumu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve devletlerin diğer çabaları sayesinde Çin ve Afrika, özellikle endüstriyel ve tedarik zinciri gelişimi olmak üzere çok çeşitli alanlarda pratik işbirliği gerçekleştirdi.

Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki daha derin bir Kuşak ve Yol işbirliğinin "daha entegre bir Afrika kıtası inşa etmenin yanı sıra Afrika'yı küresel tedarik zincirlerine bağlamada önemli bir rol oynayacağı" belirtilen rapora göre, Çinli şirketler, diğerlerinin yanı sıra lojistik, tarım ve e-ticaret alanlarında Afrika'nın tedarik zincirlerinin ilerlemesine de büyük katkı sağladı.

Raporda ayrıca, hükümetlere ve işletmelere üst düzey Çin-Afrika tedarik zinciri işbirliğini daha da teşvik etmeleri için tavsiyelerde bulunuldu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rapor: Çin ile Afrika Arasındaki Yakın İşbirliği, Afrika'nın Tedarik Zincirlerini Güçlendiriyor - Son Dakika

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