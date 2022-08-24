Çin'in Aşı Düzenleyici Sistemi Son Dsö Değerlendirmesinden Geçer Not Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Aşı Düzenleyici Sistemi Son Dsö Değerlendirmesinden Geçer Not Aldı

24.08.2022 14:31
Çin'in Aşı Düzenleyici Sistemi Son Dsö Değerlendirmesinden Geçer Not Aldı

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in aşı düzenleyici sistemi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülen değerlendirmeden geçer not aldı.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in aşı düzenleyici sistemi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülen değerlendirmeden geçer not aldı. DSÖ, Çin'in aşı güvenlik, kalite ve etkinliğinin sağlanmasında düzenleyici sistem kabiliyetini onayladı.

DSÖ'nün ulusal aşı düzenleyici sistemlerine yönelik değerlendirmesi, bir ülkedeki aşı düzenleyici sisteminin düzeyini bilimsel ve kapsamlı şekilde değerlendiren dünyaca kabul görmüş bir uluslararası değerlendirme olarak biliniyor.

Çin, 2011 ve 2014'te benzer DSÖ değerlendirmelerinden geçmişti.

DSÖ Çin Temsilcisi Gauden Galea'nın verdiği bilgilere göre Çin'in aşı düzenleyici sisteminin, son değerlendirmeden geçer not alması, ülkenin Çin'de üretilen, ithal edilen ya da dağıtılan aşıların, kontrol edilebilir kalite, güvenlik ve etkinliğe sahip olmasını sağlayan istikrarlı bir aşı düzenleyici sistemine sahip olduğu anlamına geliyor.

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi Başkan Vekili Huang Guo, Çin'in son DSÖ değerlendirmesinden başarıyla çıkmasının, Çin'de üretilen aşıların ihracatına yönelik olumlu koşullar da yarattığını dile getirdi. Huang, Çin'in gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada gelecekte aşıların erişilebilirlik ve fiyat uygunluğunu ilerletme konusunda daha fazla katkı sağlayabileceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Çin BM Temsilcisi Taraflara Ukrayna Nükleer Santralindeki Kaza Riskini En Aza İndirme Çağrısında Bulundu Çin BM Temsilcisi Taraflara Ukrayna Nükleer Santralindeki Kaza Riskini En Aza İndirme Çağrısında Bulundu Rapor: Çin ile Afrika Arasındaki Yakın İşbirliği, Afrika'nın Tedarik Zincirlerini Güçlendiriyor Rapor: Çin ile Afrika Arasındaki Yakın İşbirliği, Afrika'nın Tedarik Zincirlerini Güçlendiriyor Shandong'da Balıkçılık Yapılan Ekolojik Göletler Shandong'da Balıkçılık Yapılan Ekolojik Göletler
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Aşı Düzenleyici Sistemi Son Dsö Değerlendirmesinden Geçer Not Aldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Aşı Düzenleyici Sistemi Son Dsö Değerlendirmesinden Geçer Not Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement