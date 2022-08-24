Çin'in Aşı Düzenleyici Sistemi Son Dsö Değerlendirmesinden Geçer Not Aldı

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in aşı düzenleyici sistemi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülen değerlendirmeden geçer not aldı. DSÖ, Çin'in aşı güvenlik, kalite ve etkinliğinin sağlanmasında düzenleyici sistem kabiliyetini onayladı.

DSÖ'nün ulusal aşı düzenleyici sistemlerine yönelik değerlendirmesi, bir ülkedeki aşı düzenleyici sisteminin düzeyini bilimsel ve kapsamlı şekilde değerlendiren dünyaca kabul görmüş bir uluslararası değerlendirme olarak biliniyor.

Çin, 2011 ve 2014'te benzer DSÖ değerlendirmelerinden geçmişti.

DSÖ Çin Temsilcisi Gauden Galea'nın verdiği bilgilere göre Çin'in aşı düzenleyici sisteminin, son değerlendirmeden geçer not alması, ülkenin Çin'de üretilen, ithal edilen ya da dağıtılan aşıların, kontrol edilebilir kalite, güvenlik ve etkinliğe sahip olmasını sağlayan istikrarlı bir aşı düzenleyici sistemine sahip olduğu anlamına geliyor.

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi Başkan Vekili Huang Guo, Çin'in son DSÖ değerlendirmesinden başarıyla çıkmasının, Çin'de üretilen aşıların ihracatına yönelik olumlu koşullar da yarattığını dile getirdi. Huang, Çin'in gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada gelecekte aşıların erişilebilirlik ve fiyat uygunluğunu ilerletme konusunda daha fazla katkı sağlayabileceğini söyledi.