Çin Başbakanı Li, Hollanda Başbakanı Rutte ile Görüştü

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Başbakanı Li Keqiang, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile sanal görüşme gerçekleştirdi, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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