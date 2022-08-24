Çin'in Uzay İstasyonunun İçme Suyunun Yüzde 90'dan Fazlası Geri Dönüşümle Elde Ediliyor - Son Dakika
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Çin'in Uzay İstasyonunun İçme Suyunun Yüzde 90'dan Fazlası Geri Dönüşümle Elde Ediliyor

24.08.2022 14:21
Çin'in Uzay İstasyonunun İçme Suyunun Yüzde 90'dan Fazlası Geri Dönüşümle Elde Ediliyor

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 mürettebatıyla yörüngede olan Çin uzay istasyonunun şu anda içme suyunun yüzde 90'ından fazlasını geri dönüşüm yoluyla üretme kapasitesine sahip olduğunu ve suyun yüzde 10'dan azının ise dünyadan tedarik edildiğini açıkladı.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 mürettebatıyla yörüngede olan Çin uzay istasyonunun şu anda içme suyunun yüzde 90'ından fazlasını geri dönüşüm yoluyla üretme kapasitesine sahip olduğunu ve suyun yüzde 10'dan azının ise dünyadan tedarik edildiğini açıkladı.

Geri dönüşüm, uzay istasyonuna kurulan çevre kontrol ve yaşam destek sistemi tarafından gerçekleştiriliyor ve bu sistem sırasıyla su elektrolizi ile oksijen üretimi, karbondioksit giderme, zararlı gaz giderme, idrar arıtma, su arıtma ve karbondioksit ve hidrojen ile su üretimi için altı alt sistemden oluşuyor.

CMSA, uzayda Dünya benzeri yaşanabilir bir yaşam ortamı yaratmaya yönelik olan çevresel kontrol ve yaşam destek sisteminin, diğerlerinin yanı sıra uzay aracının içindeki hava basıncını, oksijen içeriğini, rüzgar hızını, sıcaklığı ve nemi düzenlediğini belirtti.

Sistem, ses yutucu kapaklar, ses yalıtım panelleri, titreşim yalıtıcısı ve şok yastıkları ile kabin içindeki gürültüyü de azaltıyor.

CMSA, sistemin ayrıca astronotların ter ve idrarını toplayarak içme suyuna dönüştürdüğünü ve geri dönüştürülmüş suyu elektrolizle ayrıştırarak oksijen ürettiğini kaydetti.

En son yenilik olan ve nefesle dışarı verilen karbondioksit ile su elektrolizinden elde edilen hidrojeni kullanarak su üreten alt sistem uzay istasyonuna kuruldu ve Shenzhou-14 mürettebatı tarafından yer yardımı ile test edildi.

Yeni alt sistem, günde fazladan bir kilogram suyun geri dönüştürülmesine yardımcı olabiliyor ve geri dönüşümle üretilen içme suyunun oranını yüzde 80'den yüzde 90'ın üzerine çıkarabiliyor.

CMSA, Çin'in insanlı misyonları için gerekli bir kilit teknoloji olarak çevresel kontrol ve yaşam destek sisteminin yörüngedeki astronotların güvenliğini sağladığını ve yaşanabilir bir uzay istasyonu inşa edilmesine yardımcı olduğunu da vurguladı.

Ajans, araştırmacıların şu anda, gelecekte uzay istasyonu malzemelerinin tekrar kullanımını azami seviyeye çıkarmak için gıda rejenerasyonu da dahil olmak üzere yeni nesil rejenerasyon teknolojileri üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Uzay İstasyonunun İçme Suyunun Yüzde 90'dan Fazlası Geri Dönüşümle Elde Ediliyor - Son Dakika

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